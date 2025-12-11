Рейтинг@Mail.ru
Евросовет одобрил помощь в размере около 2,3 миллиарда евро для Украины - РИА Новости, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:00 11.12.2025 (обновлено: 21:48 11.12.2025)
https://ria.ru/20251211/es-2061522785.html
Евросовет одобрил помощь в размере около 2,3 миллиарда евро для Украины
Евросовет одобрил помощь в размере около 2,3 миллиарда евро для Украины - РИА Новости, 11.12.2025
Евросовет одобрил помощь в размере около 2,3 миллиарда евро для Украины
Совет Евросоюза одобрил шестой транш макрофинансовой помощи в размере около 2,3 миллиарда евро для Украины в рамках программы Ukraine Facility, говорится в... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T21:00:00+03:00
2025-12-11T21:48:00+03:00
в мире
украина
евросовет
европейский совет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955847660_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eebe3d08ffbb34de8b4d77573d252856.jpg
https://ria.ru/20251211/izoljatsija-2061303411.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955847660_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f1855cf772fe87216cbc0ba6a4dc7c77.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, евросовет, европейский совет
В мире, Украина, Евросовет, Европейский совет
Евросовет одобрил помощь в размере около 2,3 миллиарда евро для Украины

ЕС отправит Украине шестой транш помощи в размере около 2,3 миллиарда евро

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе
Флаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Флаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 11 дек – РИА Новости. Совет Евросоюза одобрил шестой транш макрофинансовой помощи в размере около 2,3 миллиарда евро для Украины в рамках программы Ukraine Facility, говорится в заявлении на сайте Совета ЕС.
"Украина в ближайшее время получит около 2,3 миллиарда евро после того, как Совет ЕС принял решение о шестой регулярной выплате поддержки в рамках механизма Ukraine Facility. Эта сумма отражает успешное выполнение Украиной восьми условий, необходимых для шестой выплаты, а также завершение одного невыполненного условия, связанного с четвертой выплатой. Эти средства направлены прежде всего на укрепление макрофинансовой стабильности Украины и обеспечение функционирования ее системы государственного управления", - говорится в документе.
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила 1 декабря, что Евросоюз с февраля 2022 года уже предоставил Украине более 187 миллиардов евро.
Города мира. Гент - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Бельгии грозит изоляция в ЕС из-за спора о российских активах, пишут СМИ
Вчера, 10:17
 
В миреУкраинаЕвросоветЕвропейский совет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала