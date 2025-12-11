https://ria.ru/20251211/es-2061522785.html
Евросовет одобрил помощь в размере около 2,3 миллиарда евро для Украины
Евросовет одобрил помощь в размере около 2,3 миллиарда евро для Украины - РИА Новости, 11.12.2025
Евросовет одобрил помощь в размере около 2,3 миллиарда евро для Украины
Совет Евросоюза одобрил шестой транш макрофинансовой помощи в размере около 2,3 миллиарда евро для Украины в рамках программы Ukraine Facility, говорится в... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T21:00:00+03:00
2025-12-11T21:00:00+03:00
2025-12-11T21:48:00+03:00
в мире
украина
евросовет
европейский совет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955847660_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eebe3d08ffbb34de8b4d77573d252856.jpg
https://ria.ru/20251211/izoljatsija-2061303411.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955847660_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f1855cf772fe87216cbc0ba6a4dc7c77.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, евросовет, европейский совет
В мире, Украина, Евросовет, Европейский совет
Евросовет одобрил помощь в размере около 2,3 миллиарда евро для Украины
ЕС отправит Украине шестой транш помощи в размере около 2,3 миллиарда евро