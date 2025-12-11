В СПбГУ назвали задержание сотрудника Эрмитажа политическим произволом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 дек – РИА Новости . Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ), где задержанный в Польше сотрудник Государственного Эрмитажа Александр Бутягин работает ассистентом кафедры, охарактеризовал его задержание как политический произвол и выразил готовность содействовать освобождению ученого.

Как сообщал Эрмитаж, на протяжении всей своей профессиональной деятельности, вне зависимости от геополитических обстоятельств, Бутягин неукоснительно соблюдал установленные международные нормы проведения археологических исследований, как юридические, так и этические. В частности, он получал разрешение на проведение раскопок от государственных органов исполнительной власти (сначала Украины, с 2014 года – Российской Федерации).