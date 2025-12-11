https://ria.ru/20251211/es-2061521893.html
В СПбГУ назвали задержание сотрудника Эрмитажа политическим произволом
В СПбГУ назвали задержание сотрудника Эрмитажа политическим произволом - РИА Новости, 11.12.2025
В СПбГУ назвали задержание сотрудника Эрмитажа политическим произволом
Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ), где задержанный в Польше сотрудник Государственного Эрмитажа Александр Бутягин работает ассистентом... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T20:54:00+03:00
2025-12-11T20:54:00+03:00
2025-12-11T20:54:00+03:00
польша
украина
республика крым
александр бутягин
санкт-петербургский государственный университет
государственный эрмитаж
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061322252_0:361:718:765_1920x0_80_0_0_e4b684b86cee94b5607687a67193ca67.jpg
https://ria.ru/20251211/butyagin-2061378713.html
польша
украина
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061322252_27:345:612:784_1920x0_80_0_0_f2449f4ecbb09db43ac11c21fd2f5fa3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
польша, украина, республика крым, александр бутягин, санкт-петербургский государственный университет, государственный эрмитаж, в мире
Польша, Украина, Республика Крым, Александр Бутягин, Санкт-Петербургский государственный университет, Государственный Эрмитаж, В мире
В СПбГУ назвали задержание сотрудника Эрмитажа политическим произволом
В СПбГУ назвали задержание археолога Бутягина политическим произволом
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 дек – РИА Новости. Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ), где задержанный в Польше сотрудник Государственного Эрмитажа Александр Бутягин работает ассистентом кафедры, охарактеризовал его задержание как политический произвол и выразил готовность содействовать освобождению ученого.
Ранее сообщалось о задержании в Польше
известного российского ученого, представителя Эрмитажа Александра Бутягина
по запросу Украины
якобы за проведение незаконных археологических поисков в Крыму
.
В виртуальной приемной СПбГУ
в четверг опубликован ответ на обращение по поводу задержания сотрудника вуза от имени первого проректора по академическим вопросам Анастасии Ярмош.
"Александр Михайлович Бутягин является ассистентом кафедры археологии Санкт-Петербургского государственного университета. СПбГУ считает задержание А. М. Бутягина политическим произволом", – говорится в ответе.
Отмечается, что университет готов оказывать поддержку для скорейшего освобождения ученого и его возвращения в Россию
.
Как сообщал Эрмитаж, на протяжении всей своей профессиональной деятельности, вне зависимости от геополитических обстоятельств, Бутягин неукоснительно соблюдал установленные международные нормы проведения археологических исследований, как юридические, так и этические. В частности, он получал разрешение на проведение раскопок от государственных органов исполнительной власти (сначала Украины, с 2014 года – Российской Федерации).
Бутягин – известный российский учёный, специалист по античной археологии, ответственный секретарь Археологической комиссии Эрмитажа, ассистент кафедры археологии Санкт-Петербургского государственного университета. Он является начальником Мирмекийской экспедиции Эрмитажа (Керчь
).