В СПбГУ назвали задержание сотрудника Эрмитажа политическим произволом
20:54 11.12.2025
В СПбГУ назвали задержание сотрудника Эрмитажа политическим произволом
Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ), где задержанный в Польше сотрудник Государственного Эрмитажа Александр Бутягин работает ассистентом...
польша
украина
республика крым
александр бутягин
санкт-петербургский государственный университет
государственный эрмитаж
в мире
польша
украина
республика крым
польша, украина, республика крым, александр бутягин, санкт-петербургский государственный университет, государственный эрмитаж, в мире
Польша, Украина, Республика Крым, Александр Бутягин, Санкт-Петербургский государственный университет, Государственный Эрмитаж, В мире
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 дек – РИА Новости. Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ), где задержанный в Польше сотрудник Государственного Эрмитажа Александр Бутягин работает ассистентом кафедры, охарактеризовал его задержание как политический произвол и выразил готовность содействовать освобождению ученого.
Ранее сообщалось о задержании в Польше известного российского ученого, представителя Эрмитажа Александра Бутягина по запросу Украины якобы за проведение незаконных археологических поисков в Крыму.
В виртуальной приемной СПбГУ в четверг опубликован ответ на обращение по поводу задержания сотрудника вуза от имени первого проректора по академическим вопросам Анастасии Ярмош.
"Александр Михайлович Бутягин является ассистентом кафедры археологии Санкт-Петербургского государственного университета. СПбГУ считает задержание А. М. Бутягина политическим произволом", – говорится в ответе.
Отмечается, что университет готов оказывать поддержку для скорейшего освобождения ученого и его возвращения в Россию.
Как сообщал Эрмитаж, на протяжении всей своей профессиональной деятельности, вне зависимости от геополитических обстоятельств, Бутягин неукоснительно соблюдал установленные международные нормы проведения археологических исследований, как юридические, так и этические. В частности, он получал разрешение на проведение раскопок от государственных органов исполнительной власти (сначала Украины, с 2014 года – Российской Федерации).
Бутягин – известный российский учёный, специалист по античной археологии, ответственный секретарь Археологической комиссии Эрмитажа, ассистент кафедры археологии Санкт-Петербургского государственного университета. Он является начальником Мирмекийской экспедиции Эрмитажа (Керчь).
