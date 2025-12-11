Франция зачищает информационное поле, заявила Захарова

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Французские власти зачищают информационное поле страны и отказываются сотрудничать с Москвой по вопросам киберинцидентов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Президент Франции Эммануэль Макрон 28 ноября на встрече с читателями медиагруппы EBRA предложил в целях борьбы с дезинформацией поручить неким специалистам маркировать СМИ, разделяя их на "серьезные" и на те, "кто не информирует".
"Французское правительство зачищает, должно было защищать, а на самом деле зачищает информационное собственное пространство без оглядки на те самые высокие идеалы, которые водрузили на знамена и с которыми ходили по коридором международных организаций", - сказала дипломат в ходе своего еженедельного брифинга.
По ее словам, идеи о маркировке СМИ " витали в районе Елисейских полей уже давно", и все это происходит уже не впервые.
Захарова напомнила, что несколько лет назад эту идею продвигали в качестве "белых списков СМИ", так называемых надежных реестра благонадежных СМИ, который должен был помочь в борьбе с распространением фейков.
"Принудительная маркировка неизбежно сведется к стигматизации неугодных средств массовой информации. Мы так и понимаем, что этого добивается Макрон и вся его команда, которым нужно установить контроль над национальным информационном пространством, которых не устраивает, что люди свободно выражают свое мнение", - рассуждает дипломат.
Кроме того, как отметила Захарова, в Париже игнорируют обращения российских правоохранительных органов по вопросам противодействия распространения террористических и экстремистских материалов, высказываний в интернете.
"Хотела бы также обратить ваше внимание на то, что французские дипломаты яростно сопротивлялись, например, согласованию обязательств по борьбе с распространением противоправной информации в ходе переговоров по конвенции ООН против киберпреступности 2022 -2024 годов. Прикрывались они лозунгами приверженности защиты свободы слова тогда", - рассказала она.