Франция зачищает информационное поле, заявила Захарова

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Французские власти зачищают информационное поле страны и отказываются сотрудничать с Москвой по вопросам киберинцидентов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Президент Франции Эммануэль Макрон 28 ноября на встрече с читателями медиагруппы EBRA предложил в целях борьбы с дезинформацией поручить неким специалистам маркировать СМИ, разделяя их на "серьезные" и на те, "кто не информирует".

"Французское правительство зачищает, должно было защищать, а на самом деле зачищает информационное собственное пространство без оглядки на те самые высокие идеалы, которые водрузили на знамена и с которыми ходили по коридором международных организаций", - сказала дипломат в ходе своего еженедельного брифинга.

По ее словам, идеи о маркировке СМИ " витали в районе Елисейских полей уже давно", и все это происходит уже не впервые.

Захарова напомнила, что несколько лет назад эту идею продвигали в качестве "белых списков СМИ", так называемых надежных реестра благонадежных СМИ, который должен был помочь в борьбе с распространением фейков.

"Принудительная маркировка неизбежно сведется к стигматизации неугодных средств массовой информации. Мы так и понимаем, что этого добивается Макрон и вся его команда, которым нужно установить контроль над национальным информационном пространством, которых не устраивает, что люди свободно выражают свое мнение", - рассуждает дипломат.

Кроме того, как отметила Захарова, в Париже игнорируют обращения российских правоохранительных органов по вопросам противодействия распространения террористических и экстремистских материалов, высказываний в интернете.