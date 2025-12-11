Рейтинг@Mail.ru
20:07 11.12.2025
https://ria.ru/20251211/es-2061516221.html
Франция зачищает информационное поле, заявила Захарова
Франция зачищает информационное поле, заявила Захарова
Французские власти зачищают информационное поле страны и отказываются сотрудничать с Москвой по вопросам киберинцидентов, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 11.12.2025
в мире, москва, россия, франция, мария захарова, эммануэль макрон, оон
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Французские власти зачищают информационное поле страны и отказываются сотрудничать с Москвой по вопросам киберинцидентов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Президент Франции Эммануэль Макрон 28 ноября на встрече с читателями медиагруппы EBRA предложил в целях борьбы с дезинформацией поручить неким специалистам маркировать СМИ, разделяя их на "серьезные" и на те, "кто не информирует".
"Французское правительство зачищает, должно было защищать, а на самом деле зачищает информационное собственное пространство без оглядки на те самые высокие идеалы, которые водрузили на знамена и с которыми ходили по коридором международных организаций", - сказала дипломат в ходе своего еженедельного брифинга.
По ее словам, идеи о маркировке СМИ " витали в районе Елисейских полей уже давно", и все это происходит уже не впервые.
Захарова напомнила, что несколько лет назад эту идею продвигали в качестве "белых списков СМИ", так называемых надежных реестра благонадежных СМИ, который должен был помочь в борьбе с распространением фейков.
"Принудительная маркировка неизбежно сведется к стигматизации неугодных средств массовой информации. Мы так и понимаем, что этого добивается Макрон и вся его команда, которым нужно установить контроль над национальным информационном пространством, которых не устраивает, что люди свободно выражают свое мнение", - рассуждает дипломат.
Кроме того, как отметила Захарова, в Париже игнорируют обращения российских правоохранительных органов по вопросам противодействия распространения террористических и экстремистских материалов, высказываний в интернете.
"Хотела бы также обратить ваше внимание на то, что французские дипломаты яростно сопротивлялись, например, согласованию обязательств по борьбе с распространением противоправной информации в ходе переговоров по конвенции ООН против киберпреступности 2022 -2024 годов. Прикрывались они лозунгами приверженности защиты свободы слова тогда", - рассказала она.
Французские военные во время учений
Вопрос отправки французских войск на Украину не стоит, заявил посол России
Вчера, 14:59
 
В миреМоскваРоссияФранцияМария ЗахароваЭммануэль МакронООН
 
 
