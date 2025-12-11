https://ria.ru/20251211/es-2061499442.html
Задержанный в Польше сотрудник Эрмитажа читал в Европе лекции о Помпеях
Задержанный в Польше сотрудник Эрмитажа читал в Европе лекции о Помпеях - РИА Новости, 11.12.2025
Задержанный в Польше сотрудник Эрмитажа читал в Европе лекции о Помпеях
Задержанный в Польше российский российский учёный, специалист по античной археологии Александр Бутягин читал в Европе лекции о Помпея, соответствующее сообщение РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T18:46:00+03:00
2025-12-11T18:46:00+03:00
2025-12-11T21:24:00+03:00
в мире
польша
помпеи
украина
александр бутягин
санкт-петербургский государственный университет
польша
помпеи
украина
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 дек - РИА Новости. Задержанный в Польше российский российский учёный, специалист по античной археологии Александр Бутягин читал в Европе лекции о Помпея, соответствующее сообщение перед поездкой он опубликовал в своем Telegram-канале.
"Отправляюсь в короткий евротур с рассказом о Помпеях, надеюсь везде успеть. 1 декабря – Прага, 2 декабря – Амстердам, 4 декабря – Варшава, 5 декабря – Белград", - говорится в Telegram-канале Бутягина.
Это сообщение было опубликовано 30 ноября.
Ранее сообщалось о задержании в Польше известного российского ученого, представителя Эрмитажа Александра Бутягина по запросу Украины якобы за проведение незаконных археологических поисков в Крыму.
Пресс-служба Эрмитажа сообщила, что заведующий сектором археологии Северного Причерноморья отдела Античного мира Эрмитажа Бутягин находился в отпуске и сегодня не вышел на работу. Сегодня же из сообщений польской прессы стало известно, что задержан некий археолог из Эрмитажа.
Музей сообщил, что на протяжении всей своей профессиональной деятельности, вне зависимости от геополитических обстоятельств, Бутягин неукоснительно соблюдал установленные международные нормы проведения археологических исследований, как юридические, так и этические. В частности, получал разрешение на проведение раскопок от государственных органов исполнительной власти (сначала Украины, с 2014 года – Российской Федерации), - говорится в заявлении.
Бутягин – известный российский учёный, специалист по античной археологии, ответственный секретарь Археологической комиссии Эрмитажа