КС Словакии признал законным отказ от референдума по санкциям против России

БРАТИСЛАВА, 11 дек - РИА Новости. Конституционный суд Словакии признал, что президент республики Петер Пеллегрини при принятии решения отказать в проведении референдума об отмене санкций против России действовал в соответствии со своими полномочиями, сообщила канцелярия главы словацкого государства.

В начале августа активисты Словацкого движения возрождения обратились в Конституционный суд республики из-за отказа президента объявить референдум об отмене санкций против России, в поддержку которого было собрано достаточное количество подписей. Активисты ожидали получить заключение Конституционного суда в конце августа-начале сентября.

"Конституционный суд Словакии в четверг отклонил конституционную жалобу против решения главы государства", - сообщило словацкое новостное агентство TASR со ссылкой на канцелярию президента республики.

В информации отмечается, что "решение президента Словакии не объявлять референдум не было проявлением неуважения к такому инструменту прямой демократии, наоборот он выразил уважение к референдуму и подчеркнул, что формулированию вопроса для референдума необходимо уделять большое внимание".

В канцелярии также обратили внимание на то, что глава государства может обратиться в Конституционный суд, если существуют сомнения в законности предложенной петиции, но не обязан этого делать, решение о референдуме президент может принять и самостоятельно.

Активисты в Словакии в начале мая передали в канцелярию президента республики петицию о референдуме об отмене санкций против России. Лидер Словацкого движения возрождения Роберт Швец тогда заявил, что собрать удалось 395 401 подпись при необходимых 350 тысячах. Авторы петиции предлагали провести референдум с вопросом: "Согласны ли вы с тем, чтобы Словакия не применяла санкции против России, которые вредят словацким гражданам и предпринимателям?".

Президент Словакии Пеллегрини 4 июня заявил, что провести в республике такой референдум невозможно, поскольку переданная ему петиция не соответствует необходимым требованиям. По словам президента, текст петиции был изложен неясно и не мог быть интерпретирован однозначно.