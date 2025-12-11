Рейтинг@Mail.ru
КС Словакии признал законным отказ от референдума по санкциям против России - РИА Новости, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:33 11.12.2025
https://ria.ru/20251211/es-2061494552.html
КС Словакии признал законным отказ от референдума по санкциям против России
КС Словакии признал законным отказ от референдума по санкциям против России - РИА Новости, 11.12.2025
КС Словакии признал законным отказ от референдума по санкциям против России
Конституционный суд Словакии признал, что президент республики Петер Пеллегрини при принятии решения отказать в проведении референдума об отмене санкций против... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T18:33:00+03:00
2025-12-11T18:33:00+03:00
в мире
словакия
россия
петер пеллегрини
андрей данко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/32151/54/321515477_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_c665b1f8a0b60ff7e79764d432504aa4.jpg
https://ria.ru/20251202/armeniya-2059265972.html
словакия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/32151/54/321515477_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_a9d6664fb6c52af63f66aeeb7830ac9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, словакия, россия, петер пеллегрини, андрей данко
В мире, Словакия, Россия, Петер Пеллегрини, Андрей Данко
КС Словакии признал законным отказ от референдума по санкциям против России

КС Словакии признал законным отказ Пеллегрини от референдума по санкциям ЕС

© Flickr / HatMФлаг Словакии
Флаг Словакии - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© Flickr / HatM
Флаг Словакии . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРАТИСЛАВА, 11 дек - РИА Новости. Конституционный суд Словакии признал, что президент республики Петер Пеллегрини при принятии решения отказать в проведении референдума об отмене санкций против России действовал в соответствии со своими полномочиями, сообщила канцелярия главы словацкого государства.
В начале августа активисты Словацкого движения возрождения обратились в Конституционный суд республики из-за отказа президента объявить референдум об отмене санкций против России, в поддержку которого было собрано достаточное количество подписей. Активисты ожидали получить заключение Конституционного суда в конце августа-начале сентября.
"Конституционный суд Словакии в четверг отклонил конституционную жалобу против решения главы государства", - сообщило словацкое новостное агентство TASR со ссылкой на канцелярию президента республики.
В информации отмечается, что "решение президента Словакии не объявлять референдум не было проявлением неуважения к такому инструменту прямой демократии, наоборот он выразил уважение к референдуму и подчеркнул, что формулированию вопроса для референдума необходимо уделять большое внимание".
В канцелярии также обратили внимание на то, что глава государства может обратиться в Конституционный суд, если существуют сомнения в законности предложенной петиции, но не обязан этого делать, решение о референдуме президент может принять и самостоятельно.
Активисты в Словакии в начале мая передали в канцелярию президента республики петицию о референдуме об отмене санкций против России. Лидер Словацкого движения возрождения Роберт Швец тогда заявил, что собрать удалось 395 401 подпись при необходимых 350 тысячах. Авторы петиции предлагали провести референдум с вопросом: "Согласны ли вы с тем, чтобы Словакия не применяла санкции против России, которые вредят словацким гражданам и предпринимателям?".
Президент Словакии Пеллегрини 4 июня заявил, что провести в республике такой референдум невозможно, поскольку переданная ему петиция не соответствует необходимым требованиям. По словам президента, текст петиции был изложен неясно и не мог быть интерпретирован однозначно.
Вице-спикер словацкого парламента, глава партии SNS (Словацкая национальная партия) Андрей Данко заявлял тогда, что шокирован отказом президента республики объявить референдум об отмене санкций против России, поскольку глава государства в случае каких-то сомнений в петиции перед принятием решения должен был передать ее в Конституционной суд для оценки. Лидер Словацкого движения возрождения Швец, занимавшийся сбором подписей под петицией, в свою очередь назвал незаконным отказ президента Словакии объявить референдум по этому вопросу.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
ЕС ждет от Армении присоединения к санкциям против России, заявила Каллас
2 декабря, 16:30
 
В миреСловакияРоссияПетер ПеллегриниАндрей Данко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала