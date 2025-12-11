Рейтинг@Mail.ru
ЕС хочет 12 декабря продлить заморозку российских активов, пишет Bloomberg - РИА Новости, 11.12.2025
15:08 11.12.2025
ЕС хочет 12 декабря продлить заморозку российских активов, пишет Bloomberg
ЕС хочет 12 декабря продлить заморозку российских активов, пишет Bloomberg
в мире, россия, украина, москва, сергей лавров, мария захарова, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Украина, Москва, Сергей Лавров, Мария Захарова, Евросоюз, Еврокомиссия, Санкции в отношении России
ЕС хочет 12 декабря продлить заморозку российских активов, пишет Bloomberg

Bloomberg: ЕС хочет 12 декабря продлить заморозку активов РФ для кредита Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Евросоюз намерен уже в пятницу достичь соглашения о продлении заморозки российских активов с использованием чрезвычайных полномочий, Еврокомиссия вскоре представит соответствующее предложение, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Евросоюз стремится уже в пятницу достичь соглашения по продлению заморозки российских активов с использованием чрезвычайных полномочий - это ключевой шаг на пути к привлечению этих средств на помощь Украине. Еврокомиссия вскоре представит предложение по этому вопросу с целью заключения соглашения до конца недели", - передает агентство.
Бельгии грозит изоляция в ЕС из-за спора о российских активах, пишут СМИ
Вчера, 10:17
Как отмечается в материале, в настоящее время все 27 стран - членов ЕС должны продлевать замораживание активов каждые шесть месяцев, в связи с чем в объединении беспокоятся, что Венгрия или какая-либо другая страна может наложить на это вето. По словам собеседников агентства, цель комиссии состоит в том, чтобы этот шестимесячный цикл был расширен, а решение о каждом последующем продлении принималось лишь квалифицированным большинством голосов, что, по сути, обеспечило бы, что 210 миллиардов евро российских активов останутся на территории ЕС.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 12 ноября, что в Бельгии понимают преступность навязываемой бельгийцам идеи "репарационного кредита" Украине за счет российских активов и знают, что столкнутся с ответными действиями Москвы.
В США сделали громкое заявление о российских активах
10 декабря, 17:23
 
