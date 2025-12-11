ЕС хочет 12 декабря продлить заморозку российских активов, пишет Bloomberg

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Евросоюз намерен уже в пятницу достичь соглашения о продлении заморозки российских активов с использованием чрезвычайных полномочий, Еврокомиссия вскоре представит соответствующее предложение, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Евросоюз стремится уже в пятницу достичь соглашения по продлению заморозки российских активов с использованием чрезвычайных полномочий - это ключевой шаг на пути к привлечению этих средств на помощь Украине. Еврокомиссия вскоре представит предложение по этому вопросу с целью заключения соглашения до конца недели", - передает агентство.
Как отмечается в материале, в настоящее время все 27 стран - членов ЕС должны продлевать замораживание активов каждые шесть месяцев, в связи с чем в объединении беспокоятся, что Венгрия или какая-либо другая страна может наложить на это вето. По словам собеседников агентства, цель комиссии состоит в том, чтобы этот шестимесячный цикл был расширен, а решение о каждом последующем продлении принималось лишь квалифицированным большинством голосов, что, по сути, обеспечило бы, что 210 миллиардов евро российских активов останутся на территории ЕС.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 12 ноября, что в Бельгии понимают преступность навязываемой бельгийцам идеи "репарационного кредита" Украине за счет российских активов и знают, что столкнутся с ответными действиями Москвы.
