Рейтинг@Mail.ru
Евродепутат назвал причину слабой позиции ЕС в переговорах по Украине - РИА Новости, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:42 11.12.2025
https://ria.ru/20251211/es-2061275948.html
Евродепутат назвал причину слабой позиции ЕС в переговорах по Украине
Евродепутат назвал причину слабой позиции ЕС в переговорах по Украине - РИА Новости, 11.12.2025
Евродепутат назвал причину слабой позиции ЕС в переговорах по Украине
Русофобская риторика главы Евродипломатии Каи Каллас усугубила маргинализацию Европейского союза в вопросе участия в переговорах по урегулированию украинского... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T05:42:00+03:00
2025-12-11T05:42:00+03:00
в мире
украина
сша
европа
тьерри мариани
кайя каллас
андрюс кубилюс
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824144307_874:811:3072:2048_1920x0_80_0_0_571366869840ec09b8454bb1f7e307a6.jpg
https://ria.ru/20251210/belgiya-2061238558.html
https://ria.ru/20251210/es-2061004250.html
украина
сша
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824144307_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_7a9cd3eed3ed961cdd0c22ee7b2c677c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, европа, тьерри мариани, кайя каллас, андрюс кубилюс, евросоюз, европарламент, politico, мирный план сша по украине
В мире, Украина, США, Европа, Тьерри Мариани, Кайя Каллас, Андрюс Кубилюс, Евросоюз, Европарламент, Politico, Мирный план США по Украине
Евродепутат назвал причину слабой позиции ЕС в переговорах по Украине

Мариани: риторика Каллас осложнила позицию ЕС в переговорах по Украине

© AP Photo / Francisco SecoФлаг возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаг возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© AP Photo / Francisco Seco
Флаг возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПАРИЖ, 11 дек - РИА Новости. Русофобская риторика главы Евродипломатии Каи Каллас усугубила маргинализацию Европейского союза в вопросе участия в переговорах по урегулированию украинского конфликта, заявил РИА Новости депутат Европарламента от правой французской партии "Национальное объединение" Тьерри Мариани.
Каллас заявила 1 декабря, что если США окажут на Киев давление для достижения мира, то это будет не в интересах ЕС. Она также заявила, что ведение переговоров с Россией в нынешней ситуации не отвечает интересам Евросоюза.
Барт де Вевер - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Многие в ЕС разделяют позицию Бельгии по активам России, заявил Де Вевер
10 декабря, 21:55
"Риторика Каллас усугубила маргинализацию (Европы - ред.). Она отрицает реальность на местах, игнорирует (изменения за - ред.) три года конфликта и поддерживает дискурс, полностью оторванный от интересов Европы", - сказал Мариани.
По его мнению, Каллас просто не соответствует тому уровню ответственности, который необходим главе европейской дипломатии. Помимо этого, назначение эстонки Каллас на должность главы Евродипломатии и назначение представителя Литвы Андрюса Кубилюса на должность еврокомиссара по обороне и космосу привели к передаче решающих внешнеполитических полномочий ЕС "двум странам, чья внешняя политика исторически является наиболее радикальной по отношению к России", что тоже поспособствовало маргинализации Европы.
"ЕС выглядит как геополитический карлик, который много говорит, но не имеет никакого влияния на реальное положение дел", - добавил Мариани.
Газета Politico со ссылкой на чиновников 25 ноября сообщила, что госсекретарь США Марко Рубио отказывается от двусторонних встреч по урегулированию на Украине с Каллас на фоне ее напряженных отношений с администрацией американского лидера Дональда Трампа.
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Эксперт оценил, к чему приведет военное столкновение ЕС с Россией
10 декабря, 07:20
 
В миреУкраинаСШАЕвропаТьерри МарианиКайя КалласАндрюс КубилюсЕвросоюзЕвропарламентPoliticoМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала