Евродепутат назвал причину слабой позиции ЕС в переговорах по Украине

ПАРИЖ, 11 дек - РИА Новости. Русофобская риторика главы Евродипломатии Каи Каллас усугубила маргинализацию Европейского союза в вопросе участия в переговорах по урегулированию украинского конфликта, заявил РИА Новости депутат Европарламента от правой французской партии "Национальное объединение" Тьерри Мариани.
По его мнению, Каллас просто не соответствует тому уровню ответственности, который необходим главе европейской дипломатии. Помимо этого, назначение эстонки Каллас на должность главы Евродипломатии и назначение представителя Литвы Андрюса Кубилюса на должность еврокомиссара по обороне и космосу привели к передаче решающих внешнеполитических полномочий ЕС "двум странам, чья внешняя политика исторически является наиболее радикальной по отношению к России", что тоже поспособствовало маргинализации Европы.
"ЕС выглядит как геополитический карлик, который много говорит, но не имеет никакого влияния на реальное положение дел", - добавил Мариани.
Газета Politico со ссылкой на чиновников 25 ноября сообщила, что госсекретарь США Марко Рубио отказывается от двусторонних встреч по урегулированию на Украине с Каллас на фоне ее напряженных отношений с администрацией американского лидера Дональда Трампа.
Эксперт оценил, к чему приведет военное столкновение ЕС с Россией
10 декабря, 07:20