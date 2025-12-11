Евродепутат назвал причину слабой позиции ЕС в переговорах по Украине

ПАРИЖ, 11 дек - РИА Новости. Русофобская риторика главы Евродипломатии Каи Каллас усугубила маргинализацию Европейского союза в вопросе участия в переговорах по урегулированию украинского конфликта, заявил РИА Новости депутат Европарламента от правой французской партии "Национальное объединение" Тьерри Мариани.

"ЕС выглядит как геополитический карлик, который много говорит, но не имеет никакого влияния на реальное положение дел", - добавил Мариани.