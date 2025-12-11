Рейтинг@Mail.ru
02:22 11.12.2025 (обновлено: 02:25 11.12.2025)
Источник: в ЕС обсуждают идею купить у Турции С-400 и отдать их Украине
в мире
турция
сша
украина
дональд трамп
нато
евросоюз
с-400 «триумф»
турция
сша
украина
в мире, турция, сша, украина, дональд трамп, нато, евросоюз, с-400 «триумф», f-35
В мире, Турция, США, Украина, Дональд Трамп, НАТО, Евросоюз, С-400 «Триумф», F-35
Источник: в ЕС обсуждают идею купить у Турции С-400 и отдать их Украине

РИА Новости: в ЕС обсуждают идею купить у Турции С-400 и отдать их Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. В Европейском союзе обсуждают идею выкупить у Турции российские зенитно-ракетные комплексы С-400 и передать их Украине, что позволит Анкаре закупить американские F-35, в которых Вашингтон отказал из-за российских ЗРК, сообщил РИА Новости дипломатический источник, знакомый с ситуацией.
"Не так давно в кулуарах возникла идея, как элегантно помочь Турции решить свой конфликт с США, которые были до сих пор очень недовольны тем, что союзник по НАТО приобрел российское вооружение. Эта идея заключается в том, чтобы Европейский союз выкупил у Турции С-400", - рассказал собеседник агентства.
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Посол США потребовал от Анкары отказаться от С-400 ради истребителей F-35
Вчера, 02:51
Он отметил, что в настоящее время в ЕС обсуждают возможность сделать это в рамках помощи Украине.
"Мы все равно помогаем Украине и будем помогать. Поэтому идея состоит в том, чтобы купленные у Турции С-400 передать Украине. К тому же для этого можно будет использовать общие деньги, и так предназначенные для закупок вооружения для Украины. На них все-равно придется что-то купить", - сказал источник.
Он также считает, что продажа С-400 поможет Турции вернуться к переговорам с США о покупке истребителей F-35, которые были прекращены именно под предлогом покупки Анкарой российских средств ПВО.
"Так или иначе, Турции придется что-то делать с С-400. Поэтому идея состоит в том, чтобы получить за них деньги, наладить отношения с США, вернуться к вопросу закупки F-35. С другой стороны Евросоюз также в этой ситуации будет выглядеть как меценат, а не как бухгалтер", - сказал собеседник агентства.
Президент США Дональд Трамп заявлял в сентябре, что США могут позволить Анкаре приобрести F-35, если Эрдоган "сделает что-то" для Америки. Посол США в Турции, спецпредставитель президента по Сирии Томас Баррак выразил надежду, что вопрос о поставках истребителей будет решён до конца года.
В 2017 году Турция заключила с Россией контракт на поставку полкового комплекта С-400, который и получила летом-осенью 2019 года. При этом США требовали отказаться от российских систем в пользу Patriot, но Анкара на это не пошла. В наказание Вашингтон исключил Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 и ввел санкции против руководителей оборонно-промышленного комплекса по закону CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Соединенные Штаты аннулировали совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией.
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Источник рассказал о сроках снятия санкций США с Турции из-за покупки С-400
17 ноября, 11:32
 
