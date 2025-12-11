https://ria.ru/20251211/es-2061264454.html
Источник: в ЕС обсуждают идею купить у Турции С-400 и отдать их Украине
МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. В Европейском союзе обсуждают идею выкупить у Турции российские зенитно-ракетные комплексы С-400 и передать их Украине, что позволит Анкаре закупить американские F-35, в которых Вашингтон отказал из-за российских ЗРК, сообщил РИА Новости дипломатический источник, знакомый с ситуацией.
"Не так давно в кулуарах возникла идея, как элегантно помочь Турции
решить свой конфликт с США
, которые были до сих пор очень недовольны тем, что союзник по НАТО
приобрел российское вооружение. Эта идея заключается в том, чтобы Европейский союз выкупил у Турции С-40
0", - рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что в настоящее время в ЕС
обсуждают возможность сделать это в рамках помощи Украине
.
"Мы все равно помогаем Украине и будем помогать. Поэтому идея состоит в том, чтобы купленные у Турции С-400 передать Украине. К тому же для этого можно будет использовать общие деньги, и так предназначенные для закупок вооружения для Украины. На них все-равно придется что-то купить", - сказал источник.
Он также считает, что продажа С-400 поможет Турции вернуться к переговорам с США о покупке истребителей
F-35, которые были прекращены именно под предлогом покупки Анкарой
российских средств ПВО.
"Так или иначе, Турции придется что-то делать с С-400. Поэтому идея состоит в том, чтобы получить за них деньги, наладить отношения с США, вернуться к вопросу закупки F-35. С другой стороны Евросоюз также в этой ситуации будет выглядеть как меценат, а не как бухгалтер", - сказал собеседник агентства.
Президент США Дональд Трамп
заявлял в сентябре, что США могут позволить Анкаре приобрести F-35, если Эрдоган "сделает что-то" для Америки
. Посол США в Турции, спецпредставитель президента по Сирии
Томас Баррак выразил надежду, что вопрос о поставках истребителей будет решён до конца года.
В 2017 году Турция заключила с Россией
контракт на поставку полкового комплекта С-400, который и получила летом-осенью 2019 года. При этом США требовали отказаться от российских систем в пользу Patriot, но Анкара на это не пошла. В наказание Вашингтон
исключил Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 и ввел санкции против руководителей оборонно-промышленного комплекса по закону CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Соединенные Штаты аннулировали совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией
, Италией
, Нидерландами
, Австралией
, Данией
, Канадой
и Норвегией
.