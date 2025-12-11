Источник: в ЕС обсуждают идею купить у Турции С-400 и отдать их Украине

МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. В Европейском союзе обсуждают идею выкупить у Турции российские зенитно-ракетные комплексы С-400 и передать их Украине, что позволит Анкаре закупить американские F-35, в которых Вашингтон отказал из-за российских ЗРК, сообщил РИА Новости дипломатический источник, знакомый с ситуацией.

"Не так давно в кулуарах возникла идея, как элегантно помочь Турции решить свой конфликт с США , которые были до сих пор очень недовольны тем, что союзник по НАТО приобрел российское вооружение. Эта идея заключается в том, чтобы Европейский союз выкупил у Турции С-40 0", - рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что в настоящее время в ЕС обсуждают возможность сделать это в рамках помощи Украине

"Мы все равно помогаем Украине и будем помогать. Поэтому идея состоит в том, чтобы купленные у Турции С-400 передать Украине. К тому же для этого можно будет использовать общие деньги, и так предназначенные для закупок вооружения для Украины. На них все-равно придется что-то купить", - сказал источник.

Он также считает, что продажа С-400 поможет Турции вернуться к переговорам с США о покупке истребите лей F-35, которые были прекращены именно под предлогом покупки Анкарой российских средств ПВО.

"Так или иначе, Турции придется что-то делать с С-400. Поэтому идея состоит в том, чтобы получить за них деньги, наладить отношения с США, вернуться к вопросу закупки F-35. С другой стороны Евросоюз также в этой ситуации будет выглядеть как меценат, а не как бухгалтер", - сказал собеседник агентства.

Президент США Дональд Трамп заявлял в сентябре, что США могут позволить Анкаре приобрести F-35, если Эрдоган "сделает что-то" для Америки . Посол США в Турции, спецпредставитель президента по Сирии Томас Баррак выразил надежду, что вопрос о поставках истребителей будет решён до конца года.