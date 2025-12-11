Стало известно имя задержанного в Польше сотрудника Эрмитажа

ВАРШАВА, 11 дек — РИА Новости. В Польше задержали археолога Александра Бутягина, сообщили РИА Новости в посольстве в Варшаве.
"Из польской прокуратуры нам только 9 декабря поступило уведомление о задержании гражданина России Александра Бутягина. Он был задержан 4 декабря. Не дожидаясь официальной информации польской стороны, мы потребовали от польской прокуратуры объяснений и встречи с задержанным", — сообщил временный поверенный Андрей Ордаш.
Глава парламента Крыма оценил шансы вернуть скифское золото в Россию
6 сентября, 17:33
Он рассказал также, что накануне утром Бутягина посетили дипломаты. Тот чувствует себя хорошо, жалоб на условия содержания у него нет. Суд арестовал его на 40 дней.
Временный поверенный отметил, что у россиянина есть польский адвокат, с которым посольство контактирует. Решение о временном аресте уже обжаловали.
По словам Ордаша, до Польши Бутягин посетил несколько стран Евросоюза, где к нему не возникло никаких претензий.
"Он спокойно въехал в Европейский союз, читал лекции в Праге, потом в Амстердаме. Там его никто не задерживал, а в Польше решили задержать", — сказал дипломат.
Дата заседания суда, который рассмотрит украинский запрос об экстрадиции, пока не назначена.
Захарова: киевский режим считает культуру отдельным полем боя с Россией
26 сентября, 15:29
О задержании россиянина по запросу Украины сообщили сегодня польские СМИ, но имя его не называли, указывая только, что это сотрудник Эрмитажа. Киев обвиняет ученого в незаконных археологических раскопках в Крыму и в 2024 году объявил в розыск.
Согласно сайту Эрмитажа, Бутягин — заведующий сектором отдела античного мира, секретарь археологической комиссии музея. Ему принадлежит множество научных публикаций, несколько посвящены античному городу Мирмекию, основанному ионийскими греками в середине VI века до нашей эры на берегу Керченского пролива.
Российские дипломаты будут работать над защитой интересов задержанного ученого, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила надежду, что в Варшаве понимают всю абсурдность обвинений уважаемого археолога в "уничтожении культурного наследия" и отдают себе отчет в том, что такие политизированные акции не останутся без последствий.