"Единая Россия" поможет с ремонтом 800 студенческих общежитий - 11.12.2025
17:53 11.12.2025 (обновлено: 18:11 11.12.2025)
"Единая Россия" поможет с ремонтом 800 студенческих общежитий
"Единая Россия" поможет с ремонтом 800 студенческих общежитий
2025-12-11T17:53:00+03:00
2025-12-11T18:11:00+03:00
Новости
александр сидякин, единая россия, молодая гвардия
"Единая Россия" поможет с ремонтом 800 студенческих общежитий

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. В стране отремонтируют восемьсот студенческих общежитий при поддержке "Единой России", сообщили на сайте партии.
"Программа стартовала в 2025 году — партия добилась дополнительного финансирования на выполнение поручения президента", — пояснили там.
В релизе отметили, что в сотрудничестве с "Молодой гвардией" и Минобрнауки ведется системный мониторинг работ по капитальным ремонтам в общежитиях вузов. По данным ЕР, сейчас они ведутся в 109 зданиях в 44 регионах. Планируется, что в 2025 году обновят 36 домов.
"Реализация этой программы — часть народной программы партии. Мы обеспечиваем ее в бюджете", — цитируют на сайте руководителя Центрального исполкома ЕР Александра Сидякина.
К концу 2026 года работы планируют закончить в 55 зданиях, в 2027-м — еще в 117, добавил он. Сидякин также призвал не ослаблять контроль за эффективностью использования денег, выделенных на программу. По его словам, цель мероприятий — создать условия для комфортного проживания и обучения студентов.
Руководитель фракции Справедливая Россия - За правду в Государственной Думе РФ Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
В Госдуме предложили снизить плату за общежитие для студентов
24 августа, 01:07
 
