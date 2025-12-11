"Единая Россия" поможет с ремонтом 800 студенческих общежитий

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. В стране отремонтируют восемьсот студенческих общежитий при поддержке "Единой России", В стране отремонтируют восемьсот студенческих общежитий при поддержке "Единой России", сообщили на сайте партии.

"Программа стартовала в 2025 году — партия добилась дополнительного финансирования на выполнение поручения президента", — пояснили там.

В релизе отметили, что в сотрудничестве с "Молодой гвардией" и Минобрнауки ведется системный мониторинг работ по капитальным ремонтам в общежитиях вузов. По данным ЕР, сейчас они ведутся в 109 зданиях в 44 регионах. Планируется, что в 2025 году обновят 36 домов.

"Реализация этой программы — часть народной программы партии. Мы обеспечиваем ее в бюджете", — цитируют на сайте руководителя Центрального исполкома ЕР Александра Сидякина.