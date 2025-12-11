https://ria.ru/20251211/er-2061477599.html
"Единая Россия" поможет с ремонтом 800 студенческих общежитий
"Единая Россия" поможет с ремонтом 800 студенческих общежитий - РИА Новости, 11.12.2025
"Единая Россия" поможет с ремонтом 800 студенческих общежитий
В стране отремонтируют восемьсот студенческих общежитий при поддержке "Единой России", сообщили на сайте партии. РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T17:53:00+03:00
2025-12-11T17:53:00+03:00
2025-12-11T18:11:00+03:00
александр сидякин
единая россия
молодая гвардия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/16/1947608728_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_b3de1ccec37b09ae26542f05ebb8a2bc.jpg
https://ria.ru/20250824/stipendiya-2037230527.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/16/1947608728_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_0dc22ff3b2a6959c68d2df6354a99dfd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр сидякин, единая россия, молодая гвардия
Александр Сидякин, Единая Россия, Молодая гвардия
"Единая Россия" поможет с ремонтом 800 студенческих общежитий
"Единая Россия" поможет отремонтировать 800 студенческих общежитий
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости.
В стране отремонтируют восемьсот студенческих общежитий при поддержке "Единой России", сообщили
на сайте партии.
"Программа стартовала в 2025 году — партия добилась дополнительного финансирования на выполнение поручения президента", — пояснили там.
В релизе отметили, что в сотрудничестве с "Молодой гвардией" и Минобрнауки ведется системный мониторинг работ по капитальным ремонтам в общежитиях вузов. По данным ЕР, сейчас они ведутся в 109 зданиях в 44 регионах. Планируется, что в 2025 году обновят 36 домов.
"Реализация этой программы — часть народной программы партии. Мы обеспечиваем ее в бюджете", — цитируют на сайте руководителя Центрального исполкома ЕР Александра Сидякина.
К концу 2026 года работы планируют закончить в 55 зданиях, в 2027-м — еще в 117, добавил он. Сидякин также призвал не ослаблять контроль за эффективностью использования денег, выделенных на программу. По его словам, цель мероприятий — создать условия для комфортного проживания и обучения студентов.