Пока Россия воюет, от нее отщипывают куски

В современном мире писать об энергетике, пытаясь дистанцировать ее от глобальной и региональной политики, — дело заведомо безнадежное, так как человечество продолжает сражаться и делить природные ископаемые богатства, какие бы при этом лозунги ни произносились. Пока Киев и его союзники с тревогой ожидают ответных ходов американской администрации на откровенное затягивание мирных инициатив, внутри Европы и вокруг России идет ряд процессов. Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто сообщил, что South Stream Transport BV, компания — оператор магистрального газопровода "Турецкий поток", единственного, по которому наш газ все еще поставляется в Европу, из Нидерландов переезжает в Венгрию.

Предыстория следующая.

Украинское АО "ДТЭК Крымэнерго", принадлежащее олигарху Ринату Ахметову, подало в голландский суд требование арестовать все счета и имущество "Газпрома", управляющего South Stream Transport. Украинская сторона требовала их в качестве компенсации за активы, "утерянные в Крыму в результате российской агрессии". Не совсем понятно, какая связь между газовой магистралью, идущей из России в Турцию и далее сквозь страны Юго-Восточной Европы, и бывшими добычными площадками ДТЭК на черноморском шельфе, но суд Нидерландов узрел тут некую логику и наложил на российские активы арест.

Венгрия, критически зависящая от бесперебойных поставок российских углеводородов и имеющая очень прохладные отношения с Украиной, воспользовалась всеобъемлющим санкционным иммунитетом, полученным недавно от Вашингтона, и загодя начала перевод офиса и активов в венгерскую юрисдикцию.

Мотивация у Будапешта железобетонная. Сийярто напомнил свежие факты, что венгерскую экономику и энергетику с юридической точки зрения активно атакуют страны и структуры Евросоюза, из Киева же прямо угрожают при первой возможности взорвать нефте- и газопроводы, идущие с востока. После недавних атак ВСУ на нефтепровод "Дружба" и инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума эти угрозы выглядят достаточно убедительно.

Команда Виктора Орбана на этом поле воробьи стреляные.

Полтора года назад прямо в Венгрию заявились эмиссары из Германии и, потрясая судебным решением, потребовали немедленно арестовать и передать им все активы "Газпрома". Памятуя, что в Венгрию заходит единственный работающий маршрут поставок российского газа, можно смело предположить, что таким незатейливым способом Берлин решил убить сразу толпу зайцев. Подмять под себя жизненно важный канал импорта, поправить собственный энергобаланс, поставить неуступчивую Венгрию в полностью зависимое положение, а в дальней перспективе заполучить в свои руки сильный козырь для переговоров с российской стороной. На тот момент, когда СВО закончится и в полный рост встанет вопрос восстановления поставок энергоресурсов на запад. А в том, что это однажды произойдет, в ЕС не сомневается уже почти никто. Доказательством этого служит предельно размытое постановление Еврокомиссии по запрету импорта нашей нефти и газа до 2027 года, который можно одномоментно снять по формальным основаниям. Масла в огонь неоднократно подливал Дональд Трамп, заявлявший, что после окончания боевых действий начнется снятие санкций с российского ТЭК и он надеется на резкую активизацию прямой торговли между Россией и Соединенными Штатами.

Именно к этой временной точке и привязаны все текущие стратегии стран, так или иначе потребляющих, покупающих, транспортирующих и перепродающих российские энергоносители. Вне зависимости, ведут ли эти государства открыто антироссийскую политику, или придерживаются нейтрально-прагматичных отношений, все они торопятся урвать свой кусочек российских активов, чтобы впоследствии заходить на переговоры с Москвой с наиболее выгодной позиции.

Трамп, собственноручно запустивший вал текущих ограничений, с высокой долей вероятности действительно начнет их отменять в случае подписания мирного соглашения. Потому что американские нефтегазовые гиганты, только официально вложившие в избирательную кампанию республиканца почти полмиллиарда долларов, очень хотят вернуться в российские энергетические проекты и вновь получать с них прибыль. Они торопятся, пока Киев затягивает этот процесс, успеть выдавить российские компании с европейского рынка, а также заместить часть их поставок в страны Азии, в первую очередь в полуторамиллиардную Индию. Не закрыт и проект выкупа трубопроводной части "Северных потоков", что позволило бы американцам вклиниться в цепочку поставок в Европу в качестве транспортного оператора.

Все прочие играют внутри текущего расклада, понимая, что время существования этого окна ограниченно.

Белград прямо заявляет, что хотел бы выкупить у "Газпрома" единственный в стране нефтеперерабатывающий завод в Панчево. Хотел бы настолько, что готов заплатить даже выше рыночной цены, лишь бы только вернуть в госсобственность ключевое предприятие. Но тут для крохотной Сербии шансов немного, достаточно посмотреть на прецедент с болгарским подразделением "Лукойла" в Бургасе. Его по рынку готова была выкупить швейцарская Gunvor, но Вашингтон вводил санкции не для того, чтобы столь прибыльные и мощные рычаги влияния попали в посторонние руки. Потому и Софии, выражавшей скромную надежду на приобретение НПЗ, вряд ли что-то достанется.

Турция отбирает из "Турецкого потока" свои пять-семь миллиардов кубометров газа и перепродает его дальше в Европу. При этом постоянно спекулирует своим статусом единственного промежуточного хаба, выбивая скидки.

Венгрия не моргнув глазом продает Украине и российский газ, и электричество, полученное на его основе. Словакия делает то же самое, дополнительно перепродавая наши углеводороды дальше на запад. Германия пыталась нахрапом отжать газовую трубу внутри Венгрии, но не рассчитала силенки. Бельгия и Нидерланды увеличили закупки российского СПГ, а Франция за последние два года стала третьим по величине покупателем наших энергоресурсов. При этом на лице Эммануэля Макрона, когда ему начали тыкать в нос этим политически неприглядным фактом, не дрогнул ни единый мускул. Идет большая игра, и пока Россия занята на самом большом поле боя современности и отягощена запредельным количеством санкций, все вокруг пытаются снять сливки за российский счет.