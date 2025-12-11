Экс-подполковник СБУ рассказал о перехвате разговора Нуланд с Яценюком

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Перехват телефонного разговора украинского экс-премьера Арсения Яценюка и бывшего заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в 2014 году показывает, что она общалась с ним как куратор с агентом, заявил РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий Прозоров.

Документы СБУ того периода Прозоров опубликовал в книге "Кровавый Майдан: западный след в документах СБУ". По словам Прозорова, разговоры американцев с Яценюком шокировали его больше всего из этого массива документов.

"С точки зрения меня как оперативника бывшего, это вообще абсолютно хоть в учебник вноси. Это реально разговор куратора с агентом. То есть все это: и задание поставила, и информацию сняла, и эмоционально поддержала, и обсудила какие-то моменты, и расставила какие-то точки над "и". Вообще, реально куратор со своим агентом разговаривает", - сказал он.

По словам Прозорова, перехваченный СБУ разговор состоялся в конце января 2014 года. Тогдашний президент Украины Виктор Янукович позвонил Яценюку с предложением занять пост премьер-министра. Так Янукович надеялся найти компромисс с оппозицией, дав ее представителю важный пост. Яценюк заколебался, однако ему поступил звонок от посла США на Украине Джеффри Пайетта . Он заверил Яценюка в поддержке Запада, призывая согласиться на предложение Януковича, но настаивая на требовании подписать соглашение об ассоциации с Евросоюзом.

"А. Яценюк сильно колеблется по поводу предложения стать премьер-министром и просит Вашингтон дать ему необходимые рекомендации", - указано в сводке департамента контрразведки СБУ за 26 января 2014.

В документе сообщается, что Пайетт предложил Яценюку основным условием для согласия на предложенную Януковичем должность определить подписание Украиной соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Яценюк на это согласился.

Затем Яценюку позвонила и Нуланд , причем она предлагала политику фактически "кинуть" соратников и действовать за их спиной. Оправданием для действий Яценюка перед майданом должно было стать то, что он добился подписания соглашения об ассоциации.

"Условие подписания соглашения об ассоциации оправдает перед майданом согласие А. Яценюка на назначение на пост премьер-министра и станет "сильным ударом для Российской Федерации", - отметила помощник госсекретаря США Виктория Нуланд.

Согласно той же сводке, она подчеркнула, что США не видят других оппозиционеров в составе украинского правительства, а самому Яценюку пообещала оказать помощь.

"Наставляет так, так, так и так делать. Читаешь (расшифровку беседы - ред.) и думаешь, офигеть: вот эта оппозиция была на Украине. После этого они еще что-то говорят о своей независимости", - подчеркнул бывший разведчик.

В ноябре 2013 года на Украине разгорелась серия протестов под названием "евромайдан", или просто "майдан", после решения властей приостановить политику с целью интеграции с Евросоюзом. Беспорядки быстро приобрели резко антипрезидентский и антиправительственный характер. В результате столкновений между силами безопасности Украины и демонстрантами погибли более 100 человек. Протесты в конечном счете переросли в переворот, который привел к свержению бывшего на тот момента президентом Виктора Януковича в феврале 2014 года. Они также привели к разрыву с Донбассом на востоке страны и последующим наступлением на него со стороны новых властей в Киеве

После того как "евромайдан" привел к приходу к власти на Украине в 2014 году прозападного правительства, критики заявляли, что эти политические изменения произошли в результате манипуляций со стороны американских ведомств, в том числе USAID