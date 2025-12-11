Рейтинг@Mail.ru
Экс-подполковник СБУ рассказал о перехвате разговора Нуланд с Яценюком - РИА Новости, 11.12.2025
11:16 11.12.2025
Экс-подполковник СБУ рассказал о перехвате разговора Нуланд с Яценюком
Экс-подполковник СБУ рассказал о перехвате разговора Нуланд с Яценюком - РИА Новости, 11.12.2025
Экс-подполковник СБУ рассказал о перехвате разговора Нуланд с Яценюком
Перехват телефонного разговора украинского экс-премьера Арсения Яценюка и бывшего заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в 2014 году показывает, что она... РИА Новости, 11.12.2025
в мире
украина
сша
вашингтон (штат)
арсений яценюк
виктор янукович
виктория нуланд
служба безопасности украины
украина
сша
вашингтон (штат)
в мире, украина, сша, вашингтон (штат), арсений яценюк, виктор янукович, виктория нуланд, служба безопасности украины, агентство по международному развитию сша
В мире, Украина, США, Вашингтон (штат), Арсений Яценюк, Виктор Янукович, Виктория Нуланд, Служба безопасности Украины, Агентство по международному развитию США
Экс-подполковник СБУ рассказал о перехвате разговора Нуланд с Яценюком

Прозоров: Нуланд общалась с Яценюком как куратор с агентом

© AP Photo / Alex Brandon, PoolЗаместитель госсекретаря США Виктория Нуланд
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon, Pool
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Перехват телефонного разговора украинского экс-премьера Арсения Яценюка и бывшего заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в 2014 году показывает, что она общалась с ним как куратор с агентом, заявил РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий Прозоров.
Документы СБУ того периода Прозоров опубликовал в книге "Кровавый Майдан: западный след в документах СБУ". По словам Прозорова, разговоры американцев с Яценюком шокировали его больше всего из этого массива документов.
Василий Прозоров - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Прозоров рассказал, кто организовал протесты из-за НАБУ и САП
21 августа, 08:23
"С точки зрения меня как оперативника бывшего, это вообще абсолютно хоть в учебник вноси. Это реально разговор куратора с агентом. То есть все это: и задание поставила, и информацию сняла, и эмоционально поддержала, и обсудила какие-то моменты, и расставила какие-то точки над "и". Вообще, реально куратор со своим агентом разговаривает", - сказал он.
По словам Прозорова, перехваченный СБУ разговор состоялся в конце января 2014 года. Тогдашний президент Украины Виктор Янукович позвонил Яценюку с предложением занять пост премьер-министра. Так Янукович надеялся найти компромисс с оппозицией, дав ее представителю важный пост. Яценюк заколебался, однако ему поступил звонок от посла США на Украине Джеффри Пайетта. Он заверил Яценюка в поддержке Запада, призывая согласиться на предложение Януковича, но настаивая на требовании подписать соглашение об ассоциации с Евросоюзом.
"А. Яценюк сильно колеблется по поводу предложения стать премьер-министром и просит Вашингтон дать ему необходимые рекомендации", - указано в сводке департамента контрразведки СБУ за 26 января 2014.
В документе сообщается, что Пайетт предложил Яценюку основным условием для согласия на предложенную Януковичем должность определить подписание Украиной соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Яценюк на это согласился.
Затем Яценюку позвонила и Нуланд, причем она предлагала политику фактически "кинуть" соратников и действовать за их спиной. Оправданием для действий Яценюка перед майданом должно было стать то, что он добился подписания соглашения об ассоциации.
Нашивка СБУ - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
Контрразведчик СБУ возглавлял известную пытками тюрьму ВСУ в Мариуполе
28 сентября, 04:33
"Условие подписания соглашения об ассоциации оправдает перед майданом согласие А. Яценюка на назначение на пост премьер-министра и станет "сильным ударом для Российской Федерации", - отметила помощник госсекретаря США Виктория Нуланд.
Согласно той же сводке, она подчеркнула, что США не видят других оппозиционеров в составе украинского правительства, а самому Яценюку пообещала оказать помощь.
"Наставляет так, так, так и так делать. Читаешь (расшифровку беседы - ред.) и думаешь, офигеть: вот эта оппозиция была на Украине. После этого они еще что-то говорят о своей независимости", - подчеркнул бывший разведчик.
В ноябре 2013 года на Украине разгорелась серия протестов под названием "евромайдан", или просто "майдан", после решения властей приостановить политику с целью интеграции с Евросоюзом. Беспорядки быстро приобрели резко антипрезидентский и антиправительственный характер. В результате столкновений между силами безопасности Украины и демонстрантами погибли более 100 человек. Протесты в конечном счете переросли в переворот, который привел к свержению бывшего на тот момента президентом Виктора Януковича в феврале 2014 года. Они также привели к разрыву с Донбассом на востоке страны и последующим наступлением на него со стороны новых властей в Киеве.
После того как "евромайдан" привел к приходу к власти на Украине в 2014 году прозападного правительства, критики заявляли, что эти политические изменения произошли в результате манипуляций со стороны американских ведомств, в том числе USAID.
Ранее бывший помощник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн заявил в интервью РИА Новости, что администрация экс-президента США Барака Обамы, включая Нуланд, сыграла ключевую роль в событиях 2014 года.
Дым от пожаров и сторонники оппозиции на площади Независимости в Киеве, где начались столкновения митингующих и сотрудников милиции - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Экс-подполковник СБУ опубликовал документы о причастности Запада к майдану
Вчера, 02:03
 
В миреУкраинаСШАВашингтон (штат)Арсений ЯценюкВиктор ЯнуковичВиктория НуландСлужба безопасности УкраиныАгентство по международному развитию США
 
 
