Мишустин призвал страны ЕАЭС ускорить внедрение современных решений
Мишустин призвал страны ЕАЭС ускорить внедрение современных решений
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) ускорить внедрение современных решений для укрепления транспортной... РИА Новости, 11.12.2025
2025
Мишустин призвал страны ЕАЭС ускорить внедрение современных решений

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) ускорить внедрение современных решений для укрепления транспортной связанности в евразийском регионе.
"Продолжаем укреплять транспортную связанность в евразийском регионе. Здесь крайне важно ускорить внедрение современных решений, в первую очередь для модернизации логистической инфраструктуры и цифровизации транспортных коридоров. Чтобы увеличить пропускную способность действующих маршрутов, конечно, как следствие - значит увеличить объем грузоперевозок", - сказал Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе.
Он отметил, что это нужно и для расширения торговли с государствами, не входящими в союз, интерес к такому взаимодействию растет.
Мантуров рассказал о партнерстве с Индией в транспортной сфере
