Мишустин призвал страны ЕАЭС ускорить внедрение современных решений
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) ускорить внедрение современных решений для укрепления транспортной... РИА Новости, 11.12.2025
россия
михаил мишустин
евразийский экономический союз
в мире
россия
Новости
ru-RU
