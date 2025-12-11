Рейтинг@Mail.ru
Мишустин принимает участие в заседании межправсовета ЕАЭС - РИА Новости, 11.12.2025
14:37 11.12.2025
Мишустин принимает участие в заседании межправсовета ЕАЭС
Мишустин принимает участие в заседании межправсовета ЕАЭС
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг принимает участие в заседании Евразийского межправительственного совета в узком составе, передает корреспондент РИА РИА Новости, 11.12.2025
Мишустин принимает участие в заседании межправсовета ЕАЭС

Мишустин принимает участие в заседании межправсовета ЕАЭС в узком кругу

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг принимает участие в заседании Евразийского межправительственного совета в узком составе, передает корреспондент РИА Новости.
Заседание межправсовета ЕАЭС проходит в Москве. Ожидается, что после заседания в узком составе участники продолжат работать в расширенном формате.
В ходе мероприятия главы правительств стран Союза рассмотрят вопросы дальнейшего углубления евразийской экономической интеграции, сообщили ранее в пресс-службе кабмина РФ. Особое внимание будет уделено функционированию внутреннего рынка ЕАЭС, развитию взаимодействия в энергетической, промышленной и сельскохозяйственной сферах.
В 2025 году в органах Евразийского экономического союза, включая Евразийский межправсовет, председательствует Белоруссия.
Заседание Межправительственного совета является сорок пятым по счету с начала работы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 1 января 2015 года и четвертым в текущем году. Предыдущее заседание состоялось 30 сентября 2025 года в Минске.
Владимир Путин и Прабово Субианто во время встречи в Кремле - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Путин отметил работу над зоной свободной торговли между ЕАЭС и Индонезией
МоскваРоссияБелоруссияЕвразийский экономический союзЭкономика
 
 
