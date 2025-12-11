https://ria.ru/20251211/ekonomika-2061382311.html
Мишустин принимает участие в заседании межправсовета ЕАЭС
Мишустин принимает участие в заседании межправсовета ЕАЭС - РИА Новости, 11.12.2025
Мишустин принимает участие в заседании межправсовета ЕАЭС
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг принимает участие в заседании Евразийского межправительственного совета в узком составе, передает корреспондент РИА РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T14:37:00+03:00
2025-12-11T14:37:00+03:00
2025-12-11T14:37:00+03:00
москва
россия
белоруссия
евразийский экономический союз
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061146019_0:0:3133:1763_1920x0_80_0_0_4ff433e01e50a877ad1c66fa763a186c.jpg
https://ria.ru/20251210/torgovlya-2061111522.html
москва
россия
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061146019_404:0:3133:2047_1920x0_80_0_0_29a5514cc835aa8836be220da7a85455.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, белоруссия, евразийский экономический союз, экономика
Москва, Россия, Белоруссия, Евразийский экономический союз, Экономика
Мишустин принимает участие в заседании межправсовета ЕАЭС
Мишустин принимает участие в заседании межправсовета ЕАЭС в узком кругу