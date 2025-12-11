ЕК предложила заморозить активы России на постоянной основе

БРЮССЕЛЬ, 11 дек – РИА Новости. Представитель Еврокомиссии Паула Пиньо подтвердила, что Еврокомиссия предлагает заморозить активы РФ на постоянной основе без продления каждые шесть месяцев.

Газета Financial Times 7 декабря сообщила, что российские активы, замороженные в Евросоюзе, могут быть заблокированы навсегда, поскольку европейские чиновники обнаружили в своей законодательной базе пункт, согласно которому такие решения возможно принять без достижения единогласия стран-членов.