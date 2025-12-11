Рейтинг@Mail.ru
ЕК предложила заморозить активы России на постоянной основе - РИА Новости, 11.12.2025
15:40 11.12.2025
https://ria.ru/20251211/ek-2061406821.html
ЕК предложила заморозить активы России на постоянной основе
ЕК предложила заморозить активы России на постоянной основе - РИА Новости, 11.12.2025
ЕК предложила заморозить активы России на постоянной основе
Представитель Еврокомиссии Паула Пиньо подтвердила, что Еврокомиссия предлагает заморозить активы РФ на постоянной основе без продления каждые шесть месяцев. РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T15:40:00+03:00
2025-12-11T15:40:00+03:00
ЕК предложила заморозить активы России на постоянной основе

ЕК хочет заморозить активы РФ на постоянной основе без продления каждые полгода

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 11 дек – РИА Новости. Представитель Еврокомиссии Паула Пиньо подтвердила, что Еврокомиссия предлагает заморозить активы РФ на постоянной основе без продления каждые шесть месяцев.
Газета Financial Times 7 декабря сообщила, что российские активы, замороженные в Евросоюзе, могут быть заблокированы навсегда, поскольку европейские чиновники обнаружили в своей законодательной базе пункт, согласно которому такие решения возможно принять без достижения единогласия стран-членов.
"Это два отдельных элемента. Первый касается замораживания активов: как вы правильно сказали, речь идет о так называемом предложении на основе статьи 122, то есть о правовой основе для того, чтобы сделать российские активы замороженными на постоянной основе, без необходимости продления каждые шесть месяцев. Это один аспект всего пакета предложений. Есть также вопрос самого финансирования. Все это сводится к выполнению запроса Европейского совета представить решение по финансированию потребностей Украины в 2026 и 2027 годах", - сказала она.
Бельгия, Венгрия, Euroclear и Европейский центральный банк (ЕЦБ) выступили категорически против предложения Еврокомиссии выделить Украине кредит под российские суверенные активы, а Франция также выступила против использования российских активов, хранящихся в коммерческих банках. Но предложение все равно отправилось на техническое согласование постпредам стран ЕС и оно будет вынесено на голосование на европейском саммите в середине декабря. В свою очередь, глава Euroclear Валери Урбен в интервью бельгийским СМИ заявила, что активы ЦБ РФ - это деньги российского народа, и пригрозила пойти в суд, если ЕК сможет продавить свое решение.
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что Евросоюз с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
В ЕК заявили о готовности покрыть нужды Украины за счет активов России
28 октября, 14:53
 
