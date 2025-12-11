Ефимов: в районе Хорошево-Мневники построят крупный бизнес-центр

"Здание будет представлять собой прямоугольную башню, состоящую из двух панелей с плавными округлыми формами. Четырехэтажный стилобат выделит входную зону, в которой появятся двусветное лобби, стойка администрации, фудкорт для сотрудников бизнес-центра и служебные помещения. С пятого по 42-й этаж будут расположены офисные помещения", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.