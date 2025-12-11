https://ria.ru/20251211/efimov-2061345793.html
Ефимов: в районе Хорошево-Мневники построят крупный бизнес-центр
В районе Хорошёво-Мнёвники на северо-западе Москвы построят крупный бизнес-центр, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 11.12.2025
Ефимов: в районе Хорошево-Мневники построят крупный бизнес-центр
МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. В районе Хорошёво-Мнёвники на северо-западе Москвы построят крупный бизнес-центр, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Деловой комплекс площадью 107,2 тысячи квадратных метров компания "Гранель" планирует построить по адресу: 1-й Силикатный проезд, 13/1.
"Здание будет представлять собой прямоугольную башню, состоящую из двух панелей с плавными округлыми формами. Четырехэтажный стилобат выделит входную зону, в которой появятся двусветное лобби, стойка администрации, фудкорт для сотрудников бизнес-центра и служебные помещения. С пятого по 42-й этаж будут расположены офисные помещения", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Как указывается в сообщении, бизнес-центр также получит пятиуровневую подземную парковку и трехэтажный наземный паркинг. На уровне четвертого и 41-го этажей здания оборудуют террасы.