Ефимов: началось устройство ограды котлована метро "Ватутинки"

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. В Новой Москве метростроители приступили к устройству ограждающей конструкции котлована будущей станции метро "Ватутинки", сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

Станция "Ватутинки" Троицкой линии метро появится в Троицке в районе улицы Ватутинские Пруды и проектируемого проезда №8037, рядом с Калужским шоссе. Как рассказал заммэра, сейчас ведется вынос инженерных сетей из зоны строительства и подготовка площадки.

"Строители приступили к созданию "стены в грунте" – ограждающей конструкции будущего котлована. Впоследствии подготовленные захватки зальют железобетоном, под защитой получившихся стен будут вестись земляные работы и устройство основных конструкций станции", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

Как уточняется в сообщении, станция получит два наземных вестибюля, связанных с платформой эскалаторами.