https://ria.ru/20251211/efimov-2061311176.html
Ефимов: началось устройство ограды котлована метро "Ватутинки"
Ефимов: началось устройство ограды котлована метро "Ватутинки" - РИА Новости, 11.12.2025
Ефимов: началось устройство ограды котлована метро "Ватутинки"
В Новой Москве метростроители приступили к устройству ограждающей конструкции котлована будущей станции метро "Ватутинки", сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T11:34:00+03:00
2025-12-11T11:34:00+03:00
2025-12-11T11:34:00+03:00
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0a/2010432358_0:78:3000:1766_1920x0_80_0_0_dbfc67bd87e89193b42a31a8447cefc0.jpg
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0a/2010432358_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_10992b1563299c41e4da76712856f9da.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: началось устройство ограды котлована метро "Ватутинки"
Ефимов: началось устройство ограждающей конструкции котлована метро "Ватутинки"
МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. В Новой Москве метростроители приступили к устройству ограждающей конструкции котлована будущей станции метро "Ватутинки", сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Станция "Ватутинки" Троицкой линии метро появится в Троицке в районе улицы Ватутинские Пруды и проектируемого проезда №8037, рядом с Калужским шоссе. Как рассказал заммэра, сейчас ведется вынос инженерных сетей из зоны строительства и подготовка площадки.
"Строители приступили к созданию "стены в грунте" – ограждающей конструкции будущего котлована. Впоследствии подготовленные захватки зальют железобетоном, под защитой получившихся стен будут вестись земляные работы и устройство основных конструкций станции", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Как уточняется в сообщении, станция получит два наземных вестибюля, связанных с платформой эскалаторами.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о начале строительства второго этапа Троицкой линии метро. Южный участок Троицкой ветки протяженностью 16,8 км пройдет вдоль Калужского шоссе – от Коммунарки до Троицка. В его составе будет открыто шесть станций метро: "Сосенки", "Ракитки", "Десна", "Кедровая", "Ватутинки" и "Троицк". После завершения работ общая протяженность линии составит более 43 километров.