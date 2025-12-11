Рейтинг@Mail.ru
Страны ЕАЭС приступили к реализации соглашений о торговле с ОАЭ и Монголией
18:39 11.12.2025
Страны ЕАЭС приступили к реализации соглашений о торговле с ОАЭ и Монголией
Страны Евразийского экономического союза приступают к мерам по реализации соглашений с ОАЭ и Монголией о свободной торговле, сообщил журналистам вице-премьер РФ РИА Новости, 11.12.2025
экономика, оаэ, монголия, россия, алексей оверчук, евразийский экономический союз
Экономика, ОАЭ, Монголия, Россия, Алексей Оверчук, Евразийский экономический союз
Страны ЕАЭС приступили к реализации соглашений о торговле с ОАЭ и Монголией

Оверчук: ЕАЭС приступил к реализации соглашений о торговле с ОАЭ и Монголией

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкФлаги стран-участниц Евразийского экономического союза
Флаги стран-участниц Евразийского экономического союза - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Флаги стран-участниц Евразийского экономического союза. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Страны Евразийского экономического союза приступают к мерам по реализации соглашений с ОАЭ и Монголией о свободной торговле, сообщил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук по итогам заседания межправсовета ЕАЭС в Москве в четверг.
Оверчук отметил, что важным итогом председательства Белоруссии в органах ЕАЭС в 2025 году стало подписание соглашения между ЕАЭС и ОАЭ о зоне свободной торговли и аналогичного временного соглашения между ЕАЭС и Монголией.
"На сегодняшний день мы ведем процедуры вступления этих соглашений в силу, в наших странах сейчас проходят соответствующие ратификационные процедуры. И также вместе приступаем к мерам по реализации этих соглашений", - сказал Оверчук.
