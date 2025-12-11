Рейтинг@Mail.ru
Оверчук отметил активизацию торговли между ЕАЭС и Ираном - РИА Новости, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:35 11.12.2025
https://ria.ru/20251211/eaes-2061495446.html
Оверчук отметил активизацию торговли между ЕАЭС и Ираном
Оверчук отметил активизацию торговли между ЕАЭС и Ираном - РИА Новости, 11.12.2025
Оверчук отметил активизацию торговли между ЕАЭС и Ираном
Наблюдается заметная активизация торговли между ЕАЭС и Ираном после вступления в силу соглашения о создании зоны свободной торговли, сообщил журналистам... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T18:35:00+03:00
2025-12-11T18:35:00+03:00
в мире
иран
россия
индонезия
алексей оверчук
евразийский экономический союз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061489315_0:87:3010:1780_1920x0_80_0_0_5c439711f08c6ffe0eb57b3884effcff.jpg
https://ria.ru/20251127/rosatom-2058175143.html
иран
россия
индонезия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061489315_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_b9f8de74d9f9c7e67b108b070c160dee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, россия, индонезия, алексей оверчук, евразийский экономический союз
В мире, Иран, Россия, Индонезия, Алексей Оверчук, Евразийский экономический союз
Оверчук отметил активизацию торговли между ЕАЭС и Ираном

Оверчук заявил об активизации торговли между ЕАЭС и Ираном

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАлексей Оверчук
Алексей Оверчук - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Алексей Оверчук. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Наблюдается заметная активизация торговли между ЕАЭС и Ираном после вступления в силу соглашения о создании зоны свободной торговли, сообщил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
"У нас вступило в силу соглашение с Исламской Республикой Иран 15 мая, и мы уже видим заметную активизацию торговли между ЕАЭС и Исламской Республикой Иран", - сказал Оверчук.
Он также сообщил, что страны ЕАЭС планируют в ближайшее время подписать соглашение о зоне свободной торговли с Индонезией.
Строительство АЭС - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
"Росатом" готовит с Ираном меморандум по АЭС малой мощности
27 ноября, 19:08
 
В миреИранРоссияИндонезияАлексей ОверчукЕвразийский экономический союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала