Пашинян назвал транспортно-логистическую сферу важным элементом ЕАЭС

МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает важным элементом экономического взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) транспортно-логистическую сферу.
"Еще одним важным элементом экономического взаимодействия является транспортно-логистическая сфера. Диверсификация транспортной инфраструктуры способна придать дополнительный импульс увеличению товарооборота", - заявил Пашинян в ходе заседания Евразийского межправительственного совета в расширенном составе в Москве.
В этом контексте он отметил, что происходящие в закавказском регионе положительные изменения открывают новые возможности для углубления экономического сотрудничества, а разблокировка региональных коммуникаций может стать важным фактором расширения региональных связей и укрепления экономической устойчивости для всех стран большого региона.
"В этой связи хочу поприветствовать решение президента Азербайджанской Республики по разблокировке транзита для грузов, направленных в Армению через территорию Азербайджана. Это одно из значимых достижений в рамках установления мира и стабильности в нашем регионе", - заявил Пашинян.