Мишустин предложил сверить часы по выполнению декларации ЕАЭС - РИА Новости, 11.12.2025
14:57 11.12.2025
Мишустин предложил сверить часы по выполнению декларации ЕАЭС
Мишустин предложил сверить часы по выполнению декларации ЕАЭС
россия
москва
белоруссия
евразийский экономический союз
михаил мишустин
россия
москва
белоруссия
россия, москва, белоруссия, евразийский экономический союз, михаил мишустин
Россия, Москва, Белоруссия, Евразийский экономический союз, Михаил Мишустин
Мишустин предложил сверить часы по выполнению декларации ЕАЭС

Мишустин на заседании ЕАЭС предложил сверить часы по выполнению декларации

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании межправсовета ЕАЭС предложил сверить часы по выполнению декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках Союза.
"Традиционно рассмотрим наиболее важные вопросы нашей повестки. Прежде всего сверим часы по ходу выполнения утвержденной главами наших государств Декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках Евразийского экономического союза до 2030 года и на период до 2045 года "Евразийский экономический путь", - сказал Мишустин.
Заседание межправсовета ЕАЭС проходит в Москве. Ожидается, что после заседания в узком составе участники продолжат работать в расширенном формате.
В ходе мероприятия главы правительств стран Союза рассмотрят вопросы дальнейшего углубления евразийской экономической интеграции, сообщили ранее в пресс-службе кабмина РФ. Особое внимание будет уделено функционированию внутреннего рынка ЕАЭС, развитию взаимодействия в энергетической, промышленной и сельскохозяйственной сферах.
В 2025 году в органах Евразийского экономического союза, включая Евразийский межправсовет, председательствует Белоруссия.
Заседание Межправительственного совета является сорок пятым по счету с начала работы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 1 января 2015 года и четвертым в текущем году. Предыдущее заседание состоялось 30 сентября 2025 года в Минске
Россия Москва Белоруссия Евразийский экономический союз Михаил Мишустин
 
 
