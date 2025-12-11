Мишустин предложил сверить часы по выполнению декларации ЕАЭС

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании межправсовета ЕАЭС предложил сверить часы по выполнению декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках Союза.
"Традиционно рассмотрим наиболее важные вопросы нашей повестки. Прежде всего сверим часы по ходу выполнения утвержденной главами наших государств Декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках Евразийского экономического союза до 2030 года и на период до 2045 года "Евразийский экономический путь", - сказал Мишустин.
Заседание межправсовета ЕАЭС проходит в Москве. Ожидается, что после заседания в узком составе участники продолжат работать в расширенном формате.
В ходе мероприятия главы правительств стран Союза рассмотрят вопросы дальнейшего углубления евразийской экономической интеграции, сообщили ранее в пресс-службе кабмина РФ. Особое внимание будет уделено функционированию внутреннего рынка ЕАЭС, развитию взаимодействия в энергетической, промышленной и сельскохозяйственной сферах.
В 2025 году в органах Евразийского экономического союза, включая Евразийский межправсовет, председательствует Белоруссия.
Заседание Межправительственного совета является сорок пятым по счету с начала работы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 1 января 2015 года и четвертым в текущем году. Предыдущее заседание состоялось 30 сентября 2025 года в Минске