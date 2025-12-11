Резиденты ОЭЗ "Дубна" сэкономили 406 миллионов рублей на таможенных льготах

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Резиденты особой экономической зоны "Дубна" сэкономили 406 миллионов рублей на таможенных льготах по итогам первых трех кварталов 2025 года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

"В январе-сентябре 2025 года таможенные льготы позволили резидентам особой экономической зоны "Дубна" сэкономить 406 миллионов рублей", — сказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Глава ведомства также сообщила, что общий объем экономии за все время работы площадки уже превышает 3,3 миллиарда рублей.

Эта экономия стала возможной благодаря режиму свободной таможенной зоны — одной из ключевых преференций для резидентов особой экономической зоны. Он позволяет компаниям ввозить и вывозить сырье, оборудование и комплектующие без уплаты таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость.