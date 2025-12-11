Рейтинг@Mail.ru
Резиденты ОЭЗ "Дубна" сэкономили 406 миллионов рублей на таможенных льготах
Новости Подмосковья
 
10:35 11.12.2025
Резиденты ОЭЗ "Дубна" сэкономили 406 миллионов рублей на таможенных льготах
Резиденты ОЭЗ "Дубна" сэкономили 406 миллионов рублей на таможенных льготах
московская область (подмосковье)
Резиденты ОЭЗ "Дубна" сэкономили 406 миллионов рублей на таможенных льготах

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Резиденты особой экономической зоны "Дубна" сэкономили 406 миллионов рублей на таможенных льготах по итогам первых трех кварталов 2025 года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
"В январе-сентябре 2025 года таможенные льготы позволили резидентам особой экономической зоны "Дубна" сэкономить 406 миллионов рублей", — сказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.
Глава ведомства также сообщила, что общий объем экономии за все время работы площадки уже превышает 3,3 миллиарда рублей.
Эта экономия стала возможной благодаря режиму свободной таможенной зоны — одной из ключевых преференций для резидентов особой экономической зоны. Он позволяет компаниям ввозить и вывозить сырье, оборудование и комплектующие без уплаты таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость.
Для этого на территории "Дубны" созданы специальные зоны таможенного контроля. В начале декабря там начала работу новая такая зона, которая будет обслуживать около 15 высокотехнологичных компаний.
 
