В Белоруссии вынесли приговор виновнику гибели россиян в ДТП - РИА Новости, 11.12.2025
21:02 11.12.2025 (обновлено: 21:09 11.12.2025)
В Белоруссии вынесли приговор виновнику гибели россиян в ДТП
В Белоруссии вынесли приговор виновнику гибели россиян в ДТП
происшествия
белоруссия
россия
mercedes
белоруссия
россия
происшествия, белоруссия, россия, mercedes
Происшествия, Белоруссия, Россия, Mercedes
В Белоруссии вынесли приговор виновнику гибели россиян в ДТП

МИНСК, 11 дек - РИА Новости. Суд в Белоруссии приговорил к максимальному сроку в 10 лет водителя, виновного в гибели в ДТП семьи россиян из четырех человек, сообщила представитель Генеральной прокуратуры Татьяна Гракун в эфире телеканала ОНТ.
Трагедия произошла в 2025 году под Минском. В июне 26-летний минчанин сел пьяным за руль и спровоцировал ДТП на трассе. Его Mercedes задел попутное такси, которое от удара отбросило на дорожное ограждение. На месте погибли россияне – 43-летняя женщина, ее 75-летняя мать и две малолетние дочери 7 и 13 лет, которые ехали в аэропорт.
Скорость Mercedes на момент аварии была более 180 километров в час.
В судебном заседании было установлено, что обвиняемый накануне происшествия распивал спиртные напитки, а затем сел за руль.
"По пути передавал право управления транспортным средством своему товарищу, который вовсе не имеет водительского удостоверения", - сказала Гракун.
Она отметила, что вина подсудимого полностью доказана и суд вынес обвинительный приговор.
"Принимая во внимание общественную опасность совершенного преступления, а также с учетом данных о личности обвиняемого, ему в соответствии с частью 5 статьи 317 Уголовного кодекса Республики Беларусь назначено наказание в виде лишения свободы на максимальный срок, предусмотренной санкцией данной статьи, - 10 лет", - сказала прокурор.
Отбывать наказание осужденному предстоит в исправительной колонии общего режима. Он также лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 8 лет.
Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован, сообщил телеканал.
