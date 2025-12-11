Рейтинг@Mail.ru
В Марий Эл три человека погибли в ДТП - РИА Новости, 11.12.2025
17:31 11.12.2025
https://ria.ru/20251211/dtp-2061462721.html
В Марий Эл три человека погибли в ДТП
Три человека погиби при столкновении легкового автомобиля со школьным автобусом в Марий Эл, детей в автобусе не было, сообщает Госавтоинспекция республики. РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T17:31:00+03:00
2025-12-11T17:31:00+03:00
происшествия
моркинский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061460948_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_79ec0b4ae2238f52b8e7702d058039f8.jpg
https://ria.ru/20251211/dtp-2061382310.html
моркинский район
происшествия, моркинский район
Происшествия, Моркинский район
Три человека погибли в ДТП со школьным автобусом в Марий Эл

© Фото : Госавтоинспекция Марий ЭлПоследствия столкновении легкового автомобиля со школьным автобусом в Марий Эл
Последствия столкновении легкового автомобиля со школьным автобусом в Марий Эл - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© Фото : Госавтоинспекция Марий Эл
Последствия столкновении легкового автомобиля со школьным автобусом в Марий Эл
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 дек – РИА Новости. Три человека погиби при столкновении легкового автомобиля со школьным автобусом в Марий Эл, детей в автобусе не было, сообщает Госавтоинспекция республики.
Смертельное ДТП произошло в Моркинском районе на 72-73 километре автодороги Звенигово - Шелангер – Морки.
© Фото : Госавтоинспекция Марий ЭлПоследствия столкновении легкового автомобиля со школьным автобусом в Марий Эл
Последствия столкновении легкового автомобиля со школьным автобусом в Марий Эл - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© Фото : Госавтоинспекция Марий Эл
Последствия столкновении легкового автомобиля со школьным автобусом в Марий Эл
"Произошло столкновение автомашины "Лада Приора" и школьного автобуса. По предварительным данным, водитель отечественной автомашины при выполнении обгона не убедился в безопасности совершаемого маневра, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение со школьным автобусом. В результате ДТП, по предварительной информации, погибли три человека", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что детей в школьном автобусе не было. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
ПроисшествияМоркинский район
 
 
Версия 2023.1 Beta
