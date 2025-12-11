https://ria.ru/20251211/dtp-2061462721.html
В Марий Эл три человека погибли в ДТП
Три человека погиби при столкновении легкового автомобиля со школьным автобусом в Марий Эл, детей в автобусе не было, сообщает Госавтоинспекция республики. РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T17:31:00+03:00
2025-12-11T17:31:00+03:00
2025-12-11T17:31:00+03:00
происшествия
моркинский район
моркинский район
Новости
ru-RU
происшествия, моркинский район
Происшествия, Моркинский район
В Марий Эл три человека погибли в ДТП
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 дек – РИА Новости. Три человека погиби при столкновении легкового автомобиля со школьным автобусом в Марий Эл, детей в автобусе не было, сообщает Госавтоинспекция республики.
Смертельное ДТП произошло в Моркинском районе
на 72-73 километре автодороги Звенигово - Шелангер – Морки.
"Произошло столкновение автомашины "Лада Приора" и школьного автобуса. По предварительным данным, водитель отечественной автомашины при выполнении обгона не убедился в безопасности совершаемого маневра, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение со школьным автобусом. В результате ДТП, по предварительной информации, погибли три человека", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что детей в школьном автобусе не было. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП.