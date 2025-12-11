В Марий Эл три человека погибли в ДТП

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 дек – РИА Новости. Три человека погиби при столкновении легкового автомобиля со школьным автобусом в Марий Эл, детей в автобусе не было, сообщает Госавтоинспекция республики.

"Произошло столкновение автомашины "Лада Приора" и школьного автобуса. По предварительным данным, водитель отечественной автомашины при выполнении обгона не убедился в безопасности совершаемого маневра, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение со школьным автобусом. В результате ДТП, по предварительной информации, погибли три человека", - говорится в сообщении.