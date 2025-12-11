https://ria.ru/20251211/dron-2061376075.html
Средства ПВО сбили 32 украинских беспилотника
Средства ПВО сбили 32 украинских беспилотника - РИА Новости, 11.12.2025
Средства ПВО сбили 32 украинских беспилотника
Средства ПВО уничтожили и перехватили 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией России с 08.00 до 14.00 мск, сообщило... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T14:17:00+03:00
2025-12-11T14:17:00+03:00
2025-12-11T14:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянская область
калужская область
россия
брянская область
калужская область
россия
Средства ПВО сбили 32 украинских беспилотника
МО РФ: силы ПВО сбили 32 украинских беспилотника