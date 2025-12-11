В Калужской области уничтожили три беспилотника

По его словам, на местах работают оперативные группы.

"В одном из населенных пунктов Боровского муниципального округа в результате падения БПЛА повреждено остекление трех жилых домов, а также припаркованные возле домов транспортные средства. Пострадавших нет. Администрацией муниципального округа проводится оценка ущерба", - проинформировал губернатор.