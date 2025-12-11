https://ria.ru/20251211/dron-2061360701.html
В Калужской области уничтожили три беспилотника
В Калужской области уничтожили три беспилотника - РИА Новости, 11.12.2025
В Калужской области уничтожили три беспилотника
Три БПЛА уничтожены на окраинах Калуги и Обнинска, а также в Боровском районе Калужской области, где повреждено остекление трех домов и припаркованные... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T13:34:00+03:00
2025-12-11T13:34:00+03:00
2025-12-11T13:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
калуга
обнинск
боровский район
владислав шапша
калужская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:248:3057:1968_1920x0_80_0_0_9fdc98b91df8ee5006c7a4ae3f447e85.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
калуга
обнинск
боровский район
калужская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cfc3b55c6464cd0dcf793ae542e1c30e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, калуга, обнинск, боровский район, владислав шапша, калужская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Калуга, Обнинск, Боровский район, Владислав Шапша, Калужская область
В Калужской области уничтожили три беспилотника
На окраинах Калуги и Обнинска уничтожили три БПЛА