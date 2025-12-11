https://ria.ru/20251211/dron-2061281915.html
Разведывательный дрон США заметили недалеко от границы с Россией
Разведывательный дрон США заметили недалеко от границы с Россией
Разведывательный беспилотник американских ВВС Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk заметили недалеко от российской границы, следует из данных Flightradar24. РИА Новости, 11.12.2025
