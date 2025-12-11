Рейтинг@Mail.ru
Разведывательный дрон США заметили недалеко от границы с Россией
07:52 11.12.2025 (обновлено: 09:14 11.12.2025)
Разведывательный дрон США заметили недалеко от границы с Россией
Разведывательный дрон США заметили недалеко от границы с Россией
Разведывательный беспилотник американских ВВС Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk заметили недалеко от российской границы, следует из данных Flightradar24. РИА Новости, 11.12.2025
Разведывательный дрон США заметили недалеко от границы с Россией

Разведывательный дрон ВВС США RQ-4B Global Hawk заметили недалеко от границы РФ

© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Tristan D. VigliancoСтратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4 Global Hawk
© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Tristan D. Viglianco
Стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4 Global Hawk. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Разведывательный беспилотник американских ВВС Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk заметили недалеко от российской границы, следует из данных Flightradar24.
Около 07:33 мск дрон с позывным Forte10 обнаружили в воздушном пространстве Эстонии. До этого он пролетал над Латвией, Литвой, Польшей, Словакией, Венгрией, Румынией, Болгарией и Грецией.
По информации сервиса, БПЛА взлетел с аэродрома на итальянском острове Сицилия.
Самолет RC-135W Rivet Joint британских ВВС - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Разведывательный самолет ВВС Британии пролетел над Черным морем
В миреРоссияСШАПрибалтикаNorthrop GrummanFlightradar24
 
 
