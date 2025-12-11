https://ria.ru/20251211/domodedovo-2061313096.html
В Домодедово сняли ограничения
В Домодедово сняли ограничения - РИА Новости, 11.12.2025
В Домодедово сняли ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту "Домодедово", сообщает Росавиация. РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T10:58:00+03:00
2025-12-11T10:58:00+03:00
2025-12-11T11:13:00+03:00
домодедово (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900702914_0:263:3174:2048_1920x0_80_0_0_ef6fdd8bcd1c61bf0a239c4b983d4128.jpg
https://ria.ru/20251211/kazan-2061307462.html
