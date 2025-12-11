Рейтинг@Mail.ru
10:14 11.12.2025 (обновлено: 10:31 11.12.2025)
В Домодедово ввели временные ограничения
В Домодедово ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту "Домодедово", сообщила Росавиация. РИА Новости, 11.12.2025
https://ria.ru/20251211/vnukovo-2061301627.html
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту "Домодедово", сообщила Росавиация.
"Аэропорт "Домодедово". Введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.
Во Внуково корректируют расписание из-за ограничений
Вчера, 10:13
 
