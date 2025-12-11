https://ria.ru/20251211/domodedovo--2061301983.html
В Домодедово ввели временные ограничения
В Домодедово ввели временные ограничения - РИА Новости, 11.12.2025
В Домодедово ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту "Домодедово", сообщила Росавиация. РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T10:14:00+03:00
2025-12-11T10:14:00+03:00
2025-12-11T10:31:00+03:00
домодедово (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900703076_0:0:3018:1699_1920x0_80_0_0_4a821b03a9df8f0d809149ef6cbba77c.jpg
https://ria.ru/20251211/vnukovo-2061301627.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900703076_286:0:3018:2048_1920x0_80_0_0_6b1d5bcaee3d1d266f0e7bd2c9840327.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия
Домодедово (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия
В Домодедово ввели временные ограничения
В Домодедово ограничили прием и выпуск самолетов