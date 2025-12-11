Рейтинг@Mail.ru
Дом под Волгоградом, где произошло ЧП, не был аварийным - РИА Новости, 11.12.2025
16:53 11.12.2025
Дом под Волгоградом, где произошло ЧП, не был аварийным
Дом под Волгоградом, где произошло ЧП, не был аварийным - РИА Новости, 11.12.2025
Дом под Волгоградом, где произошло ЧП, не был аварийным
Четырехэтажный дом в городе Петров Вал Волгоградской области, где произошел инцидент из-за нарушения эксплуатации газового оборудования, не был аварийным, он... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T16:53:00+03:00
2025-12-11T16:53:00+03:00
Дом под Волгоградом, где произошло ЧП, не был аварийным

РИА Новости: дом под Волгоградом, где произошло ЧП, не был аварийным

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Четырехэтажный дом в городе Петров Вал Волгоградской области, где произошел инцидент из-за нарушения эксплуатации газового оборудования, не был аварийным, он построен в 1965 году, следует из данных, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Четыре человека, в том числе ребенок, пострадали при ЧП с газовым оборудованием в квартире в Петровом Вале Волгоградской области. Всех пострадавших госпитализировали в медучреждение. По данным МЧС России, произошел взрыв бытового газа, повлекший разрушение на четвертом этаже на площади в 90 квадратных метров.
Как следует из данных, имеющихся в распоряжении агентства, дом по улице Ленина ввели в эксплуатацию в 1965 году, он не признан аварийным. В нем - три подъезда и 36 квартир. Здание типовое, кирпичное, с железобетонными перекрытиями, подключено к центральному газоснабжению. Статус дома - исправный.
Физический износ фундамента в здании составляет 35%, внутренних стен - 40%, шиферной крыши - 40%. Последний раз капитальный ремонт в доме проводили в 2023 году, тогда же провели ремонт систем газоснабжения.
