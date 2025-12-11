Долина исполнила "Погоду в доме" впервые за долгое время

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Народная артистка России Лариса Долина исполнила свою знаменитую песню "Погода в доме" на концерте в Наро-Фоминске, передает корреспондент РИА Новости.
Долина выступает во дворце культуры "Звезда" в Наро-Фоминске в четверг. Это первый сольный концерт певицы после ее публичного заявления о ситуации с квартирой.
Так, спустя два часа с момента начала концерта с задних рядов стали доноситься просьбы зрителей исполнить песню "Погода в доме". Долина просьбы услышала - и в зале зазвучал знакомый мотив. Публика вместе с певицей пела строчки "Погоды в доме".
В последнее время в России участились случаи, когда продавцы недвижимости, получив деньги, отказываются передавать жилье покупателю, ссылаясь на то, что стали жертвами мошенников ("схема Долиной"). На практике суды часто признают такие сделки недействительными, возвращая собственность продавцам. По итогу покупатель недвижимости остается без денег и жилья. На фоне этой ситуации в соцсетях начался флешмоб против Долиной, а песня "Погода в доме" стала его символом.
Из-за волны обвинений, критики в свой адрес и призывов "отмены" Долина выступила с публичным заявлением в эфире программы "Пусть говорят". Певица сообщила, что вне зависимости от судебных решений вернет 112 миллионов покупательнице ее квартиры Полине Лурье.
В конце марта Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования певицы к Лурье об оспаривании сделки по продаже принадлежащей Долиной квартиры. Певица заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Этот прецедент, по мнению риелторов, создал серьезные риски для покупателей вторичного жилья.
