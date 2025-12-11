Долина исполнила "Погоду в доме" впервые за долгое время

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Народная артистка России Лариса Долина исполнила свою знаменитую песню "Погода в доме" на концерте в Наро-Фоминске, передает корреспондент РИА Новости.

Так, спустя два часа с момента начала концерта с задних рядов стали доноситься просьбы зрителей исполнить песню "Погода в доме". Долина просьбы услышала - и в зале зазвучал знакомый мотив. Публика вместе с певицей пела строчки "Погоды в доме".