Долина спела песню "Три белых коня" на концерте в Наро-Фоминске
21:09 11.12.2025
Долина спела песню "Три белых коня" на концерте в Наро-Фоминске
Долина спела песню "Три белых коня" на концерте в Наро-Фоминске - РИА Новости, 11.12.2025
Долина спела песню "Три белых коня" на концерте в Наро-Фоминске
Народная артистка России Лариса Долина спела песню "Три белых коня" хором вместе с залом на концерте в Наро-Фоминске, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T21:09:00+03:00
2025-12-11T21:09:00+03:00
шоубиз
наро-фоминск
лариса долина
Шоубиз, Наро-Фоминск, Лариса Долина
Долина спела песню "Три белых коня" на концерте в Наро-Фоминске

Долина вместе с залом исполнила песню "Три белых коня"

Лариса Долина
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Народная артистка России Лариса Долина спела песню "Три белых коня" хором вместе с залом на концерте в Наро-Фоминске, передает корреспондент РИА Новости.
Долина выступает во дворце культуры "Звезда" в Наро-Фоминске в четверг.
"Эта песня уже стала таким нашим добрым другом, появляясь не только в праздник, а, наверное, сопровождая нас всю нашу жизнь - как близкий друг, как подружка. Она прозвучит немножко по-новому сегодня для вас, но, тем не менее, я абсолютно точно знаю, что вы захотите ее спеть вместе со мной", - сказала она со сцены.
Долина исполнила знаменитую композицию в необычной авторской аранжировке. Во время исполнения зал подхватил знакомый мотив и начал петь вместе с артисткой.
