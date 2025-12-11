Рейтинг@Mail.ru
Долина выпустила песню, которую Агутин подарил ей на день рождения
20:57 11.12.2025
Долина выпустила песню, которую Агутин подарил ей на день рождения
Народная артистка России Лариса Долина представила новую песню, которую написал ее друг, заслуженный артист РФ Леонид Агутин и подарил ей на день рождения. РИА Новости, 11.12.2025
россия, наро-фоминск, леонид агутин, лариса долина
Шоубиз, Россия, Наро-Фоминск, Леонид Агутин, Лариса Долина
Долина выпустила песню, которую Агутин подарил ей на день рождения

Долина представила песню, которую написал и подарил ей Агутин

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкЛеонид Агутин и Лариса Долина
Леонид Агутин и Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в медиабанк
Леонид Агутин и Лариса Долина. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Народная артистка России Лариса Долина представила новую песню, которую написал ее друг, заслуженный артист РФ Леонид Агутин и подарил ей на день рождения.
Долина выступает во дворце культуры "Звезда" в Наро-Фоминске в четверг.
"Это новая песня Леонида Агутина, которую он подарил мне на юбилей. Мне в этом году исполнилось 70 лет. Леня - мой друг, давний и очень близкий. В последние годы, как только у меня юбилей, он дарит мне по песне. Эту подарил в этом году", - сказала она со сцены.
