https://ria.ru/20251211/dolina-2061522374.html
Долина выпустила песню, которую Агутин подарил ей на день рождения
Долина выпустила песню, которую Агутин подарил ей на день рождения - РИА Новости, 11.12.2025
Долина выпустила песню, которую Агутин подарил ей на день рождения
Народная артистка России Лариса Долина представила новую песню, которую написал ее друг, заслуженный артист РФ Леонид Агутин и подарил ей на день рождения. РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T20:57:00+03:00
2025-12-11T20:57:00+03:00
2025-12-11T20:57:00+03:00
шоубиз
россия
наро-фоминск
леонид агутин
лариса долина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/129697/03/1296970312_0:21:3068:1747_1920x0_80_0_0_211d974af92d3f1ef135fd0a485decfc.jpg
https://ria.ru/20251211/dolina-2061473554.html
россия
наро-фоминск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/129697/03/1296970312_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_a1a8b192eb0c558778012c9cdb1ab2fb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, наро-фоминск, леонид агутин, лариса долина
Шоубиз, Россия, Наро-Фоминск, Леонид Агутин, Лариса Долина
Долина выпустила песню, которую Агутин подарил ей на день рождения
Долина представила песню, которую написал и подарил ей Агутин