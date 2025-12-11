СМИ раскрыли необычную подробность в деле о квартире Долиной

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Риелтор, помогавший продать квартиру Ларисы Долиной Полине Лурье, оказался экспертом по мошенническим схемам, передает RT.
"Риелтор Денис Б., оформлявший сделку по продаже квартиры Ларисы Долиной Полине Лурье, выступал в СМИ как эксперт по серым схемам и мошенничеству на рынке недвижимости", — говорится в материале.
Как отмечает RT, риелтор также участвовал в заседаниях Госдумы по вопросам инфобизнеса и блогерства, о чем он сам говорил в своих соцсетях.
Сообщается, что Денису Б. 32 года и он родом из Тольятти, оттуда же и один из четверых осужденных по делу о мошенничестве в отношении Долиной — 21-летний Андрей Основа.
Афера с квартирой Долиной
Долина оказалась в центре общественного внимания летом прошлого года, когда заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы. Аферисты обрабатывали артистку в течение четырех месяцев и под предлогом сохранения денег уговорили перевести на "безопасные" счета и передать курьеру сбережения и средства от продажи недвижимости. Общий ущерб оценивается как минимум в 317 миллионов рублей.
По заявлению певицы возбудили уголовное дело. Первой задержали курьера Анжелу Цырульникову, позже еще трех фигурантов — Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева. В конце ноября этого года Балашихинский городской суд приговорил их к лишению свободы на срок от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей.
Также Долина оспорила сделку по продаже квартиры и восстановила право собственности. Мосгорсуд и Второй кассационный суд признали это решение законным. В итоге Полина Лурье, купившая квартиру артистки, осталась без денег и жилья и обратилась в высшую инстанцию. Заседание назначили на 16 декабря.
В минувшую пятницу певица заявила в эфире Первого канала, что намерена вернуть покупательнице все 112 миллионов рублей, но не уточнила срок и то, что будет ли это сделано сразу или частями.
