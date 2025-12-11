Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыли необычную подробность в деле о квартире Долиной
17:46 11.12.2025
СМИ раскрыли необычную подробность в деле о квартире Долиной
СМИ раскрыли необычную подробность в деле о квартире Долиной
Риелтор, помогавший продать квартиру Ларисы Долиной Полине Лурье, оказался экспертом по мошенническим схемам, передает RT. РИА Новости, 11.12.2025
https://ria.ru/20251211/dolina-2061330123.html
https://ria.ru/20251211/dolina-2061417675.html
https://ria.ru/20251210/ekspertiza-2061007301.html
СМИ раскрыли необычную подробность в деле о квартире Долиной

RT: риелтор Долиной выступал в СМИ как эксперт по мошенничеству с недвижимостью

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Риелтор, помогавший продать квартиру Ларисы Долиной Полине Лурье, оказался экспертом по мошенническим схемам, передает RT.
"Риелтор Денис Б., оформлявший сделку по продаже квартиры Ларисы Долиной Полине Лурье, выступал в СМИ как эксперт по серым схемам и мошенничеству на рынке недвижимости", — говорится в материале.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Что нашли у Долиной: новые подробности дела
Вчера, 12:09
Как отмечает RT, риелтор также участвовал в заседаниях Госдумы по вопросам инфобизнеса и блогерства, о чем он сам говорил в своих соцсетях.
Сообщается, что Денису Б. 32 года и он родом из Тольятти, оттуда же и один из четверых осужденных по делу о мошенничестве в отношении Долиной — 21-летний Андрей Основа.

Афера с квартирой Долиной

Долина оказалась в центре общественного внимания летом прошлого года, когда заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы. Аферисты обрабатывали артистку в течение четырех месяцев и под предлогом сохранения денег уговорили перевести на "безопасные" счета и передать курьеру сбережения и средства от продажи недвижимости. Общий ущерб оценивается как минимум в 317 миллионов рублей.
Трансляция специального выпуска программы Пусть говорят с Ларисой Долиной - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Профайлер внезапно удалил разбор интервью Долиной. Что он там увидел
Вчера, 15:59
По заявлению певицы возбудили уголовное дело. Первой задержали курьера Анжелу Цырульникову, позже еще трех фигурантов — Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева. В конце ноября этого года Балашихинский городской суд приговорил их к лишению свободы на срок от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей.
Также Долина оспорила сделку по продаже квартиры и восстановила право собственности. Мосгорсуд и Второй кассационный суд признали это решение законным. В итоге Полина Лурье, купившая квартиру артистки, осталась без денег и жилья и обратилась в высшую инстанцию. Заседание назначили на 16 декабря.
В минувшую пятницу певица заявила в эфире Первого канала, что намерена вернуть покупательнице все 112 миллионов рублей, но не уточнила срок и то, что будет ли это сделано сразу или частями.
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
По делу об афере с квартирой Долиной провели экспертизу
10 декабря, 07:59
 
