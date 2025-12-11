Долина продавала квартиру в центре Москвы по цене ниже кадастровой

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Певица Лариса Долина продала пятикомнатную квартиру в центре Москвы по цене ниже кадастровой стоимости, выяснило РИА Новости, ознакомившись с регистрационными сведениями.

Сообщалось, что артистка продала недвижимость в июне 2024-го за 112 миллионов рублей. При этом ее кадастровая стоимость, по данным на июль того же года, превышала 123 миллиона рублей.

Афера с квартирой Долиной

Долина оказалась в центре общественного внимания летом прошлого года, когда заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы . Аферисты обрабатывали артистку в течение четырех месяцев и под предлогом сохранения денег уговорили перевести на "безопасные" счета и передать курьеру сбережения и средства от продажи недвижимости. Общий ущерб оценивается как минимум в 317 миллионов рублей.

По заявлению певицы возбудили уголовное дело. Первой задержали курьера Анжелу Цырульникову, позже еще трех фигурантов — Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева. В конце ноября этого года Балашихинский городской суд приговорил их к лишению свободы на срок от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей.

Также Долина оспорила сделку по продаже квартиры и восстановила право собственности. Мосгорсуд и Второй кассационный суд признали это решение законным. В итоге Полина Лурье, купившая квартиру артистки, осталась без денег и жилья и обратилась в высшую инстанцию. Заседание назначили на 16 декабря.