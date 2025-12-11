Профайлер внезапно удалил разбор интервью Долиной. Что он там увидел

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Известный психолог и эксперт по невербалике Михаил Дементьев, который анализировал политиков и звезд, выпустил разбор интервью Ларисы Долиной в программе "Пусть говорят". Но через час материал был внезапно удален.

Почему видео исчезло из соцсетей? И что такого увидел специалист в поведении певицы, чего не усмотрели все остальные?

Кто такой Михаил Дементьев

Михаил Дементьев — психолог, профайлер и эксперт по невербальной коммуникации. Автор проекта "Кинетический интеллект", где разбирает язык тела публичных людей. На его канале — видеоанализы мимики, жестов и эмоций политиков, звезд и участников громких событий.

Дементьев делает авторские разборы: сам выбирает героев, размечает видео, снимает, монтирует и выкладывает материал.

Почему сочувствия не случилось

Дементьев объяснил замысел разбора. "Я не хотел делать очередной разбор о том, как плохо поступила Долина", — заявил психолог.

Главная идея: показать, как репутация человека влияет на общественное мнение и вызывает народное негодование. "Почему Лариса Долина, будучи жертвой мошенников, столкнулась с таким колоссальным хейтом и получила ноль сочувствия?" — задался он вопросом.

Ответ, по его мнению, в образе, который певица создавала годами. "Она действительно годами сама формировала образ такого жесткого, высокомерного человека. Грубость с журналистами, скандалы с учениками, разговоры о высоких покровителях в погонах. Вот все это такой накопительный эффект имеет", — считает он.

"Моя идея была в том, чтобы показать, что быть хорошим человеком стратегически важно. Если бы не этот вот шлейф высокомерия, то, возможно, хотя бы кто-то сейчас встал на ее защиту и поверил в ее раскаяние", — объяснил Дементьев.

Три болевые точки дела Долиной

Дементьев жестко высказался по трем ключевым моментам дела Долиной.

заявил психолог. "Я не поддерживаю решение суда. Когда добросовестный покупатель, хоть мать-одиночка, хоть многодетный отец, неважно, остается и без денег, и без жилья, а народная артистка возвращает магическим образом себе квартиру, это объективно абсолютно несправедливо", —психолог.

О том, почему Долина решила вернуть 112 миллионов Лурье: "Давайте будем честны. Если бы не вот этот шквал народного гнева, если бы не бойкот брендов, отмена концертов, сдача билетов, скорее всего, никакого обещания вернуть эти 112 миллионов мы бы не услышали. Я понимаю, что это вынужденный шаг под давлением. Не просто такой жест доброй воли внезапный".

Про репутацию певицы: "Я согласен с тем, что тот образ вот высокомерия, безнаказанности, который артистка реально дорабатывала, транслировала годами, злую шутку с ней сыграл. Люди не сочувствуют ей во многом, потому что долгое время она ставила себя выше других, еще и кичась особыми разрешениями от самых главных людей".

Почему видео пропало

объяснил психолог. Видео с разбором интервью Долиной, как признался сам Михаил, записывал в спешке — в переездах между городами. Из-за этого он не сумел донести главную мысль. "Вы слышали, что я защищаю ее действия, обеляю. Лариса хорошая, давайте ей посочувствуем, поверим", —психолог.

В комментариях разразилась буря. Подписчики обвинили Дементьева в том, что ему заплатили деньги, украденные у Лурье, чтобы "обелить Долину". "Вы правда думаете, что какие-то деньги могут быть дороже вашей лояльности, которую я годами зарабатываю?" — возмутился эксперт.

Вечером он принял решение удалить видео, признав ошибку.

Эпизод без актерской игры

Оригинальный разбор психолог публиковать не будет. В удаленном разборе Дементьев пришел к выводу: эмоции, которые демонстрировала Долина в интервью, — настоящие.