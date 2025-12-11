Россияне стали втрое больше интересоваться Долиной после дела с квартирой

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Число поисковых запросов в "Яндексе" о певице Ларисе Долиной в ноябре на фоне громкого уголовного процесса против мошенников, под влиянием которых она продала квартиру в центре Москвы, выросло более чем в три раза по сравнению с октябрем, следует из данных "Яндекс Вордстат", с которыми ознакомилось РИА Новости.