Россияне стали втрое больше интересоваться Долиной после дела с квартирой

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Число поисковых запросов в "Яндексе" о певице Ларисе Долиной в ноябре на фоне громкого уголовного процесса против мошенников, под влиянием которых она продала квартиру в центре Москвы, выросло более чем в три раза по сравнению с октябрем, следует из данных "Яндекс Вордстат", с которыми ознакомилось РИА Новости.
Так, согласно данным сервиса, в октябре число поисковых запросов в "Яндексе" о певице составило 177,2 тысячи, а в ноябре - 565,8 тысячи. При этом в сентябре запросов про Долину было еще больше - 611,6 тысячи.
На первом месте по популярности запрос в формулировке "Лариса Долина", а на втором "Лариса Долина квартира". Также артистка фигурирует в запросах со словами "новости", "скандал", "мошенники". Меньше всего пользователей сейчас интересуют выступления и клипы артистки.
Прошлым летом певица заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы и отдать деньги им. Однако затем Долина оспорила сделку по продаже квартиры. Певица заявила, что согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение аферистами. Суд прекратил право собственности покупателя на спорное имущество и признал его за Долиной. Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с решением оставить квартиру ей.
В ноябре этого года началось уголовное дело об этой афере, а покупательница квартиры решила обратиться в Верховный суд. Это вновь всколыхнуло общественный интерес к "схеме Долиной": многие эксперты начали говорить о рисках для рынка недвижимости, стали появляться аферисты, вдохновившиеся ситуацией. Дело получило настолько широкую огласку, что даже депутаты Госдумы обсуждали варианты, как защитить граждан в таких ситуациях.
