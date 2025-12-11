https://ria.ru/20251211/dolina-2061288685.html
Долина безоговорочно следовала указаниям мошенников
Долина безоговорочно следовала указаниям мошенников - РИА Новости, 11.12.2025
Долина безоговорочно следовала указаниям мошенников
Певица Лариса Долина безоговорочно следовала указаниям мошенников, по поручению которых продала квартиру, говорится в официальных судебных документах, имеющихся РИА Новости, 11.12.2025
Долина безоговорочно следовала указаниям мошенников
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Певица Лариса Долина безоговорочно следовала указаниям мошенников, по поручению которых продала квартиру, говорится в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Согласно указаниям <...> Долина Л. А. осуществила переводы денежных средств со своего расчетного счета <...> в общей сумме 103 990 880 рублей, большая сумма переводов осуществлена через мобильное приложение, <...> другая часть денежных средств передана Долиной Л. А. наличными неизвестным ей лицам", — сказано в материалах.
Афера с квартирой Долиной
Долина оказалась в центре общественного внимания летом прошлого года, когда заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы
. Аферисты обрабатывали артистку в течение четырех месяцев и под предлогом сохранения денег уговорили перевести на "безопасные" счета и передать курьеру сбережения и средства от продажи недвижимости. Общий ущерб оценивается как минимум в 317 миллионов рублей.
По заявлению певицы возбудили уголовное дело. Первой задержали курьера Анжелу Цырульникову, позже еще трех фигурантов — Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева. В конце ноября этого года Балашихинский городской суд приговорил их к лишению свободы на срок от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей.
Также Долина оспорила сделку по продаже квартиры и восстановила право собственности. Мосгорсуд
и Второй кассационный суд признали это решение законным. В итоге Полина Лурье, купившая квартиру артистки, осталась без денег и жилья и обратилась в высшую инстанцию. Заседание назначили на 16 декабря.
В минувшую пятницу певица заявила в эфире Первого канала, что намерена вернуть покупательнице все 112 миллионов рублей, но не уточнила срок и то, что будет ли это сделано сразу или частями.