https://ria.ru/20251211/dolina-2061267599.html
Квартира Долиной все еще находится под арестом
Квартира Долиной все еще находится под арестом - РИА Новости, 11.12.2025
Квартира Долиной все еще находится под арестом
Московская квартира певицы Ларисы Долиной все еще находится под арестом, выяснило РИА Новости, ознакомившись с регистрационными сведениями объекта недвижимости. РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T02:59:00+03:00
2025-12-11T02:59:00+03:00
2025-12-11T03:00:00+03:00
шоубиз
жилье
москва
московская область (подмосковье)
лариса долина
московский городской суд
дело о квартире долиной
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060514080_0:64:3040:1774_1920x0_80_0_0_c5a90a32f1f23f020fde7e1531a8ce7a.jpg
https://ria.ru/20251210/dolina-2061152439.html
https://ria.ru/20251210/rieltor-2061015078.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060514080_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_c9b93969feb64f6c20eb5feec5d9c90a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жилье, москва, московская область (подмосковье), лариса долина, московский городской суд, дело о квартире долиной
Шоубиз, Жилье, Москва, Московская область (Подмосковье), Лариса Долина, Московский городской суд, Дело о квартире Долиной
Квартира Долиной все еще находится под арестом
РИА Новости: квартира Долиной находится под арестом с августа 2024 года
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Московская квартира певицы Ларисы Долиной все еще находится под арестом, выяснило РИА Новости, ознакомившись с регистрационными сведениями объекта недвижимости.
Согласно им, постановление об аресте жилья было вынесено изначально в августе 2024 года полицией, а через несколько дней квартиру уже арестовал Таганский районный суд, в феврале этого года арест был продлен, но так и не был снят.
Из-за обременения с недвижимостью нельзя производить какие-либо регистрационные действия – продавать или переоформлять.
В конце марта Хамовнический суд Москвы
удовлетворил исковые требования Ларисы Долиной
к Полине Лурье об оспаривании сделок по отчуждению квартиры. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Мосгорсуд
и Второй кассационный суды признали это решение законным и отклонили апелляционную жалобу Лурье.
Ранее Долина сообщала, что оказалась жертвой мошенников, а на ее квартиру, ставшую предметом аферы, наложен арест. В тексте искового заявления певица указывала, что на сделку она пошла, поскольку была введена в заблуждение третьими лицами.
Дело было возбуждено в день обращения заявительницы, в течение суток задержали 53-летнюю женщину-курьера Анжелу Цырульникову – предполагаемую пособницу аферистов, она находится в СИЗО. Вместе с ней на скамье подсудимых оказались трое других фигурантов. Как было установлено в ходе следствия, мошенники нанесли певице Долиной ущерб на сумму более 300 миллионов рублей.
Телефонные аферисты "обрабатывали" Долину с апреля по июль 2024 года и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести на якобы безопасные счета и передать курьеру личные сбережения и средства от продажи квартиры в центре столицы. Балашихинский суд Московской области
в конце ноября приговорил четырех фигурантов на сроки от четырех до семи лет лишения свободы.