Квартира Долиной все еще находится под арестом
Шоубиз
 
02:59 11.12.2025 (обновлено: 03:00 11.12.2025)
Квартира Долиной все еще находится под арестом
Квартира Долиной все еще находится под арестом
Московская квартира певицы Ларисы Долиной все еще находится под арестом, выяснило РИА Новости, ознакомившись с регистрационными сведениями объекта недвижимости. РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T02:59:00+03:00
2025-12-11T03:00:00+03:00
Квартира Долиной все еще находится под арестом

РИА Новости: квартира Долиной находится под арестом с августа 2024 года

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Московская квартира певицы Ларисы Долиной все еще находится под арестом, выяснило РИА Новости, ознакомившись с регистрационными сведениями объекта недвижимости.
Согласно им, постановление об аресте жилья было вынесено изначально в августе 2024 года полицией, а через несколько дней квартиру уже арестовал Таганский районный суд, в феврале этого года арест был продлен, но так и не был снят.
Из-за обременения с недвижимостью нельзя производить какие-либо регистрационные действия – продавать или переоформлять.
В конце марта Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования Ларисы Долиной к Полине Лурье об оспаривании сделок по отчуждению квартиры. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Мосгорсуд и Второй кассационный суды признали это решение законным и отклонили апелляционную жалобу Лурье.
Ранее Долина сообщала, что оказалась жертвой мошенников, а на ее квартиру, ставшую предметом аферы, наложен арест. В тексте искового заявления певица указывала, что на сделку она пошла, поскольку была введена в заблуждение третьими лицами.
Дело было возбуждено в день обращения заявительницы, в течение суток задержали 53-летнюю женщину-курьера Анжелу Цырульникову – предполагаемую пособницу аферистов, она находится в СИЗО. Вместе с ней на скамье подсудимых оказались трое других фигурантов. Как было установлено в ходе следствия, мошенники нанесли певице Долиной ущерб на сумму более 300 миллионов рублей.
Телефонные аферисты "обрабатывали" Долину с апреля по июль 2024 года и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести на якобы безопасные счета и передать курьеру личные сбережения и средства от продажи квартиры в центре столицы. Балашихинский суд Московской области в конце ноября приговорил четырех фигурантов на сроки от четырех до семи лет лишения свободы.
