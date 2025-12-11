Рейтинг@Mail.ru
Постпред США при ООН подтвердил намерение сохранять давление на Иран - РИА Новости, 11.12.2025
11:07 11.12.2025
Постпред США при ООН подтвердил намерение сохранять давление на Иран
Постпред США при ООН подтвердил намерение сохранять давление на Иран - РИА Новости, 11.12.2025
Постпред США при ООН подтвердил намерение сохранять давление на Иран
Постпред США при ООН Майк Уолтц на встрече с президентом Израиля Ицхаком Герцогом подтвердили намерение сохранять максимальное давление на Иран, сообщает миссия РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T11:07:00+03:00
2025-12-11T11:07:00+03:00
в мире
сша
израиль
иран
майк уолтц
ицхак герцог
дональд трамп
оон
сша
израиль
иран
в мире, сша, израиль, иран, майк уолтц, ицхак герцог, дональд трамп, оон, хамас
В мире, США, Израиль, Иран, Майк Уолтц, Ицхак Герцог, Дональд Трамп, ООН, ХАМАС
Постпред США при ООН подтвердил намерение сохранять давление на Иран

Уолтц: США и Израиль намерены сохранять максимальное давление на Иран

Майкл Уолтц
Майкл Уолтц - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Майкл Уолтц. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Постпред США при ООН Майк Уолтц на встрече с президентом Израиля Ицхаком Герцогом подтвердили намерение сохранять максимальное давление на Иран, сообщает миссия США при ООН.
"Представитель США при ООН Майк Уолтц встретился с президентом Израиля Ицхаком Герцогом... Оба пообещали работать вместе для борьбы с антисемитизмом и антиизраильской предвзятостью в ООН. Они обсудили необходимость сохранения максимального давления на Иран", - говорится в заявлении на сайте миссии.
Как отмечается, Уолтц и Герцог также пришли к согласию относительно необходимости скорейшего выполнения плана президента США Дональда Трампа по окончанию войны в Газе для обеспечения демилитаризации палестинского движения ХАМАС и исключения его роли в будущем анклава.
В миреСШАИзраильИранМайк УолтцИцхак ГерцогДональд ТрампООНХАМАС
 
 
