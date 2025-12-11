Рейтинг@Mail.ru
Дания введет запрет на соцсети для детей младше 15 лет, пишет AP - РИА Новости, 11.12.2025
14:27 11.12.2025
Дания введет запрет на соцсети для детей младше 15 лет, пишет AP
Власти Дании могут ввести запрет на использование соцсетей для детей младше 15 лет уже в середине 2026 года, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
2025-12-11T14:27:00+03:00
2025-12-11T14:27:00+03:00
в мире
дания
россия
австралия
facebook
tiktok
youtube
2025
Дания введет запрет на соцсети для детей младше 15 лет, пишет AP

AP: Дания введет запрет на соцсети для детей младше 15 лет в середине 2026 года

© Depositphotos.com / KobyakovРебенок со смартфоном
Ребенок со смартфоном - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© Depositphotos.com / Kobyakov
Ребенок со смартфоном . Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Власти Дании могут ввести запрет на использование соцсетей для детей младше 15 лет уже в середине 2026 года, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Агентство со ссылкой на министра по цифровизации Дании Каролину Стейдж передавало в сентябре, что правительство Дании согласовало запрет доступа к социальным сетям для подростков младше 15 лет.
"Планы датского правительства могут вступить в силу уже в середине 2026 года", - говорится в публикации.
Как отмечает агентство, обсуждаемая мера может предоставить некоторым родителям право разрешать своим детям пользоваться социальными сетями с 13 лет.
Ранее запрет на использование социальных сетей Facebook*, Threads, Snapchat, TikTok, X, YouTube, Reddit, Kick и Twitch для лиц младше 16 лет ввели в Австралии. Владельцам социальных сетей, откуда не будут удалены профили детей и подростков, грозят штрафы в размере до 50 миллионов австралийских долларов (около 33 миллионов долларов США).
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Мальчик со смартфоном - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
В Австралии подростки обходят запрет на использование соцсетей, пишут СМИ
10 декабря, 18:42
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
