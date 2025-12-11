Дания введет запрет на соцсети для детей младше 15 лет, пишет AP

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Власти Дании могут ввести запрет на использование соцсетей для детей младше 15 лет уже в середине 2026 года, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Агентство со ссылкой на министра по цифровизации Дании Каролину Стейдж передавало в сентябре, что правительство Дании согласовало запрет доступа к социальным сетям для подростков младше 15 лет.
"Планы датского правительства могут вступить в силу уже в середине 2026 года", - говорится в публикации.
Как отмечает агентство, обсуждаемая мера может предоставить некоторым родителям право разрешать своим детям пользоваться социальными сетями с 13 лет.
Ранее запрет на использование социальных сетей Facebook*, Threads, Snapchat, TikTok, X, YouTube, Reddit, Kick и Twitch для лиц младше 16 лет ввели в Австралии. Владельцам социальных сетей, откуда не будут удалены профили детей и подростков, грозят штрафы в размере до 50 миллионов австралийских долларов (около 33 миллионов долларов США).