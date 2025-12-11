Шесть из ста человек страдают от последствий коронавируса, сообщает ВОЗ

ЖЕНЕВА, 11 дек - РИА Новости. В мире 6% людей, перенесших коронавирусную инфекцию, по-прежнему страдают от различных связанных с ней симптомов, сообщила Всемирная организация здравоохранения.

"Долгосрочные симптомы COVID являются серьёзной проблемой. Шесть из 100 человек по-прежнему борются с его последствиями, симптомы варьируются от лёгкой усталости до проблем с памятью и "тумана в голове", - сообщил на пресс-конференции в Женеве глава департамента ВОЗ по оповещению и реагированию на чрезвычайные ситуации в сфере здравоохранения Абдирахман Махамуд.

По его словам, сейчас проводятся исследования на эту тему, "но ни одно из них не установило никакой связи между вакцинами от коронавируса и, например, потерей памяти". По его словам, сама коронавирусная инфекция вызывает такие симптомы, а вакцины служат, чтобы ее предотвратить.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус также сказал, что не понимает, почему люди связывают такие симптомы, как потеря памяти, с применением вакцин от коронавируса.

При этом он сообщил, что, несмотря прохождение пика коронавируса, он "продолжает распространяться и эволюционировать, приводя к серьёзным заболеваниям и смертям среди людей в группе риска".