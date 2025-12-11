Рейтинг@Mail.ru
Шесть из ста человек страдают от последствий коронавируса, сообщает ВОЗ
11.12.2025
20:07 11.12.2025
Шесть из ста человек страдают от последствий коронавируса, сообщает ВОЗ
В мире 6% людей, перенесших коронавирусную инфекцию, по-прежнему страдают от различных связанных с ней симптомов, сообщила Всемирная организация...
Шесть из ста человек страдают от последствий коронавируса, сообщает ВОЗ

ВОЗ: 6% людей все еще страдают от симптомов COVID

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкПациент в реанимационной палате для больных COVID-19
Пациент в реанимационной палате для больных COVID-19 - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
Пациент в реанимационной палате для больных COVID-19. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 11 дек - РИА Новости. В мире 6% людей, перенесших коронавирусную инфекцию, по-прежнему страдают от различных связанных с ней симптомов, сообщила Всемирная организация здравоохранения.
"Долгосрочные симптомы COVID являются серьёзной проблемой. Шесть из 100 человек по-прежнему борются с его последствиями, симптомы варьируются от лёгкой усталости до проблем с памятью и "тумана в голове", - сообщил на пресс-конференции в Женеве глава департамента ВОЗ по оповещению и реагированию на чрезвычайные ситуации в сфере здравоохранения Абдирахман Махамуд.
Пробирка с тестом на коронавирус в медицинской лаборатории - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
В Калуге выявили самый долгий случай заражения коронавирусом
27 ноября, 15:02
По его словам, сейчас проводятся исследования на эту тему, "но ни одно из них не установило никакой связи между вакцинами от коронавируса и, например, потерей памяти". По его словам, сама коронавирусная инфекция вызывает такие симптомы, а вакцины служат, чтобы ее предотвратить.
Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус также сказал, что не понимает, почему люди связывают такие симптомы, как потеря памяти, с применением вакцин от коронавируса.
При этом он сообщил, что, несмотря прохождение пика коронавируса, он "продолжает распространяться и эволюционировать, приводя к серьёзным заболеваниям и смертям среди людей в группе риска".
"ВОЗ опубликовала новый стратегический план по борьбе с угрозами коронавирусных заболеваний, включая COVID-19, MERS и потенциальные новые коронавирусные заболевания. Это первый единый план по борьбе с угрозами коронавирусных заболеваний, знаменующий собой поворотный момент в переходе от реагирования на чрезвычайную ситуацию, связанную с COVID-19, к устойчивому, долгосрочному и комплексному управлению", - отметил он.
Медик готовит шприц с вакциной против гриппа - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Ученые сообщили о новом вирусе, угрожающем миру сильнее, чем COVID-19
28 ноября, 17:36
 
Заголовок открываемого материала