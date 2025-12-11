На обогатительной фабрике в Пермском крае погиб сотрудник

ПЕРМЬ, 11 дек - РИА Новости. На сильвинитовой обогатительной фабрике "Уралкалия" в Пермском крае во время работ смертельные травмы получил один из сотрудников, в причинах инцидента разбирается комиссия, сообщили РИА Новости в компании.