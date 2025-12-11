Рейтинг@Mail.ru
На обогатительной фабрике в Пермском крае погиб сотрудник - РИА Новости, 11.12.2025
20:34 11.12.2025
На обогатительной фабрике в Пермском крае погиб сотрудник
На сильвинитовой обогатительной фабрике "Уралкалия" в Пермском крае во время работ смертельные травмы получил один из сотрудников, в причинах инцидента...
происшествия
пермский край
березники
соликамск
уралкалий
пермский край
березники
соликамск
происшествия, пермский край, березники, соликамск, уралкалий
Происшествия, Пермский край, Березники, Соликамск, Уралкалий
На обогатительной фабрике в Пермском крае погиб сотрудник

На обогатительной фабрике «Уралкалия» в Пермском крае погиб сотрудник

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
ПЕРМЬ, 11 дек - РИА Новости. На сильвинитовой обогатительной фабрике "Уралкалия" в Пермском крае во время работ смертельные травмы получил один из сотрудников, в причинах инцидента разбирается комиссия, сообщили РИА Новости в компании.
"ПАО "Уралкалий" сообщает, что 11 декабря в 13.30 (11.30 мск) местного времени на сильвинитовой обогатительной фабрике СКРУ-2 в ходе проведения плановых работ был смертельно травмирован сотрудник БШСУ (Березниковское шахтостроительное управление - ред.)", - рассказали в компании.
Собеседник уточнил, что создана комиссия для расследования причин несчастного случая, рудоуправление работает в обычном режиме. Представитель "Уралкалия" выразил соболезнования семье погибшего сотрудника.
В Пермском крае находятся производственные мощности компании "Уралкалий", которая является одним из крупнейших мировых производителей калийных удобрений. Производственные активы включают пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в пермских городах Березники и Соликамск, указано на сайте производителя. Сильвинит является сырьем для производства калийных удобрений.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
СК завел дело после смерти гендиректора компании, найденного без головы
9 сентября, 17:58
 
Происшествия
 
 
