На обогатительной фабрике в Пермском крае погиб сотрудник

ПЕРМЬ, 11 дек - РИА Новости. На сильвинитовой обогатительной фабрике "Уралкалия" в Пермском крае во время работ смертельные травмы получил один из сотрудников, в причинах инцидента разбирается комиссия, сообщили РИА Новости в компании.
"ПАО "Уралкалий" сообщает, что 11 декабря в 13.30 (11.30 мск) местного времени на сильвинитовой обогатительной фабрике СКРУ-2 в ходе проведения плановых работ был смертельно травмирован сотрудник БШСУ (Березниковское шахтостроительное управление - ред.)", - рассказали в компании.
Собеседник уточнил, что создана комиссия для расследования причин несчастного случая, рудоуправление работает в обычном режиме. Представитель "Уралкалия" выразил соболезнования семье погибшего сотрудника.
В Пермском крае находятся производственные мощности компании "Уралкалий", которая является одним из крупнейших мировых производителей калийных удобрений. Производственные активы включают пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в пермских городах Березники и Соликамск, указано на сайте производителя. Сильвинит является сырьем для производства калийных удобрений.