В Челябинске директор парка аттракционов получил срок после ЧП с ребенком

ЧЕЛЯБИНСК, 11 дек – РИА Новости. Суд назначил наказание в виде 3,5 лет колонии общего режима директору парка аттракционов Челябинска, где с воздушной подушки упал и получил серьезные травмы 8-летний мальчик, сообщило региональное СУСК РФ.

По данным СУСК, 13 декабря 2024 года несовершеннолетний в центре активного отдыха по улице Героев Танкограда в Челябинске взобрался на гимнастическую стенку и прыгнул на воздушную подушку. В месте приземления произошло вытеснение воздуха, из-за чего возникло давление на противоположной стороне, где находился 8-летний мальчик. От удара воздушной волны он был подброшен вверх, перелетел через ограждение "батутной арены" и упал на пол. Мальчик получил травмы головы и тела, квалифицируемые как тяжкий вред здоровью.

"Приговором суда виновному назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд взыскал в пользу потерпевшего компенсацию морального вреда и материального ущерба в размере 8,6 миллиона рублей", - говорится в сообщении.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктами "б", "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека), уточняется в сообщении.