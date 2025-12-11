Рейтинг@Mail.ru
В Челябинске директор парка аттракционов получил срок после ЧП с ребенком - РИА Новости, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:41 11.12.2025
https://ria.ru/20251211/chp-2061510790.html
В Челябинске директор парка аттракционов получил срок после ЧП с ребенком
В Челябинске директор парка аттракционов получил срок после ЧП с ребенком - РИА Новости, 11.12.2025
В Челябинске директор парка аттракционов получил срок после ЧП с ребенком
Суд назначил наказание в виде 3,5 лет колонии общего режима директору парка аттракционов Челябинска, где с воздушной подушки упал и получил серьезные травмы... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T19:41:00+03:00
2025-12-11T19:41:00+03:00
происшествия
челябинск
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/45/1531044588_0:0:3282:1847_1920x0_80_0_0_d3f6432d46a7119161d2ac3019478189.jpg
https://ria.ru/20251020/ufa-2049309582.html
челябинск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/45/1531044588_551:0:3282:2048_1920x0_80_0_0_1a78ba730da9a866fafde561ee58feef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, челябинск, россия
Происшествия, Челябинск, Россия
В Челябинске директор парка аттракционов получил срок после ЧП с ребенком

В Челябинске директора парка аттракционов осудили на 3,5 года после ЧП

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЧЕЛЯБИНСК, 11 дек – РИА Новости. Суд назначил наказание в виде 3,5 лет колонии общего режима директору парка аттракционов Челябинска, где с воздушной подушки упал и получил серьезные травмы 8-летний мальчик, сообщило региональное СУСК РФ.
По данным СУСК, 13 декабря 2024 года несовершеннолетний в центре активного отдыха по улице Героев Танкограда в Челябинске взобрался на гимнастическую стенку и прыгнул на воздушную подушку. В месте приземления произошло вытеснение воздуха, из-за чего возникло давление на противоположной стороне, где находился 8-летний мальчик. От удара воздушной волны он был подброшен вверх, перелетел через ограждение "батутной арены" и упал на пол. Мальчик получил травмы головы и тела, квалифицируемые как тяжкий вред здоровью.
"Приговором суда виновному назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд взыскал в пользу потерпевшего компенсацию морального вреда и материального ущерба в размере 8,6 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктами "б", "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека), уточняется в сообщении.
Следствие отмечает, что осужденный установил конструкцию и ввел аттракцион в эксплуатацию без подтверждения соответствия техническим требованиям, без регистрации в органах гостехнадзора, без проведения оценки риска и идентификации прогнозируемых опасностей, в том числе связанных с обеспечением необходимой высоты ограждения.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
В Уфе ребенок пострадал, играя на детской площадке
20 октября, 10:52
 
ПроисшествияЧелябинскРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала