Среди погибших при ЧП в пермском политехе был директор завода "Анкос"

ПЕРМЬ, 11 дек - РИА Новости. Погибшим при ЧП во время испытаний детали в здании пермского политеха является 41-летний директор завода "Анкос", сообщил РИА Новости осведомленный источник в экстренных службах.
В четверг во время лабораторных испытаний в здании политехнического университета в Перми на гидродинамическом стенде произошло разрушение колеса турбины. По информации вуза и следствия, осколки пробили защитные конструкции и травмировали людей, которые находились в комнате управления. В результате погибли мужчина - руководитель завода, изготовившего образец, и его 8-летняя дочь. Еще трое человек пострадали. СК возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
"Погибший - директор завода "Анкос" Константин Солдатов", - рассказал агентству осведомленный источник.
Другой собеседник РИА Новости в экстренных службах пояснил, что погибший мужчина 1983 года рождения.
В ООО "Анкос" агентству ситуацию не прокомментировали.
На сайте компании указано, что российское предприятие "Анкос" специализируется на производстве запорной арматуры, клиновых обрезиненных и простых задвижек. Руководителем является Константин Солдатов. Производственные площадки завода расположены в Пермском крае: в Краснокамске - литейный участок, в Лысьве - механо-сборочный участок. Также в центре Перми работает офис компании.