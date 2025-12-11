Рейтинг@Mail.ru
Среди погибших при ЧП в пермском политехе был директор завода "Анкос" - РИА Новости, 11.12.2025
19:22 11.12.2025
Среди погибших при ЧП в пермском политехе был директор завода "Анкос"
Среди погибших при ЧП в пермском политехе был директор завода "Анкос"
Погибшим при ЧП во время испытаний детали в здании пермского политеха является 41-летний директор завода "Анкос", сообщил РИА Новости осведомленный источник в... РИА Новости, 11.12.2025
происшествия, пермь, пермский край, краснокамск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Пермь, Пермский край, Краснокамск, Следственный комитет России (СК РФ)
Среди погибших при ЧП в пермском политехе был директор завода "Анкос"

РИА Новости: при ЧП в пермском политехе погиб директор завода "Анкос"

Пермский национальный исследовательский политехнический университет
Пермский национальный исследовательский политехнический университет - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
CC BY-SA 3.0 / NoGo. /
Пермский национальный исследовательский политехнический университет. Архивное фото
ПЕРМЬ, 11 дек - РИА Новости. Погибшим при ЧП во время испытаний детали в здании пермского политеха является 41-летний директор завода "Анкос", сообщил РИА Новости осведомленный источник в экстренных службах.
В четверг во время лабораторных испытаний в здании политехнического университета в Перми на гидродинамическом стенде произошло разрушение колеса турбины. По информации вуза и следствия, осколки пробили защитные конструкции и травмировали людей, которые находились в комнате управления. В результате погибли мужчина - руководитель завода, изготовившего образец, и его 8-летняя дочь. Еще трое человек пострадали. СК возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
Автомобили оперативных служб на территории одного из университетов города Перми - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
СК уточнил число пострадавших при ЧП в пермском политехе
Вчера, 15:19
"Погибший - директор завода "Анкос" Константин Солдатов", - рассказал агентству осведомленный источник.
Другой собеседник РИА Новости в экстренных службах пояснил, что погибший мужчина 1983 года рождения.
В ООО "Анкос" агентству ситуацию не прокомментировали.
На сайте компании указано, что российское предприятие "Анкос" специализируется на производстве запорной арматуры, клиновых обрезиненных и простых задвижек. Руководителем является Константин Солдатов. Производственные площадки завода расположены в Пермском крае: в Краснокамске - литейный участок, в Лысьве - механо-сборочный участок. Также в центре Перми работает офис компании.
Автомобили оперативных служб на территории одного из университетов города Перми. 11 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Пострадавшие при ЧП в пермском политехе работают на местном заводе
Вчера, 13:18
 
ПроисшествияПермьПермский крайКраснокамскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
