Эрмитаж: Бутягин соблюдал международные нормы проведения исследований

"Эрмитаж исследует Мирмекий, важный центр Боспорского царства (V в. до н.э.) уже более 100 лет. Систематические раскопки античного городища были начаты в Советском союзе в 1934 году, с 1999 года экспедицию возглавляет А. М. Бутягин. Благодаря работам экспедиции удалось уточнить основные этапы истории памятника, выявить уникальность развития Мирмекия в составе Боспорского царства, а также найти большое количество археологического материала", - говорится в сообщении.