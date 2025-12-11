Рейтинг@Mail.ru
Эрмитаж: Бутягин соблюдал международные нормы проведения исследований - РИА Новости, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:30 11.12.2025 (обновлено: 17:07 11.12.2025)
https://ria.ru/20251211/chp-2061429367.html
Эрмитаж: Бутягин соблюдал международные нормы проведения исследований
Эрмитаж: Бутягин соблюдал международные нормы проведения исследований - РИА Новости, 11.12.2025
Эрмитаж: Бутягин соблюдал международные нормы проведения исследований
Российский археолог Александр Бутягин, задержанный в Польше, неукоснительно соблюдал установленные международные нормы проведения археологических исследований,... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T16:30:00+03:00
2025-12-11T17:07:00+03:00
польша
украина
республика крым
александр бутягин
государственный эрмитаж
происшествия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061322252_0:361:718:765_1920x0_80_0_0_e4b684b86cee94b5607687a67193ca67.jpg
https://ria.ru/20251211/butyagin-2061378713.html
польша
украина
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061322252_27:345:612:784_1920x0_80_0_0_f2449f4ecbb09db43ac11c21fd2f5fa3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
польша, украина, республика крым, александр бутягин, государственный эрмитаж, происшествия, в мире
Польша, Украина, Республика Крым, Александр Бутягин, Государственный Эрмитаж, Происшествия, В мире
Эрмитаж: Бутягин соблюдал международные нормы проведения исследований

Эрмитаж: Бутягин соблюдал международные нормы археологических исследований

© Фото : РИА Новости КрымАлександр Бутягин
Александр Бутягин - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© Фото : РИА Новости Крым
Александр Бутягин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Российский археолог Александр Бутягин, задержанный в Польше, неукоснительно соблюдал установленные международные нормы проведения археологических исследований, сообщили в пресс-службе Эрмитажа, сотрудником которого он является.
"На протяжении всей своей профессиональной деятельности, вне зависимости от геополитических обстоятельств, А. М. Бутягин неукоснительно соблюдал установленные международные нормы проведения археологических исследований, как юридические, так и этические. В частности, получал разрешение на проведение раскопок от государственных органов исполнительной власти (сначала Украины, с 2014 года – Российской Федерации)", - говорится в заявлении.
Как подчеркнули в пресс-службе, все археологические выезды "оформлялись приказами по Государственному Эрмитажу и договорами. Все находки передавались по принадлежности – в Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник".
Ранее сообщалось о задержании в Польше известного российского ученого, представителя Эрмитажа Александра Бутягина по запросу Украины якобы за проведение незаконных археологических поисков в Крыму.
Музей сообщил, что Бутягин – известный российский учёный, специалист по античной археологии, ответственный секретарь Археологической комиссии Эрмитажа, ассистент кафедры археологии Санкт-Петербургского государственного университета. Он является начальником Мирмекийской экспедиции Эрмитажа (Керчь).
"Эрмитаж исследует Мирмекий, важный центр Боспорского царства (V в. до н.э.) уже более 100 лет. Систематические раскопки античного городища были начаты в Советском союзе в 1934 году, с 1999 года экспедицию возглавляет А. М. Бутягин. Благодаря работам экспедиции удалось уточнить основные этапы истории памятника, выявить уникальность развития Мирмекия в составе Боспорского царства, а также найти большое количество археологического материала", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что Мирмекийская археологическая экспедиция Государственного Эрмитажа под руководством Бутягина совершила много ярких открытий, получивших мировую известность, в их числе – два сенсационных монетных клада, которые сегодня экспонируются в Золотой кладовой Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника в Керчи.
Александр Бутягин - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Стало известно, какой срок грозит задержанному в Польше археологу Бутягину
Вчера, 14:23
 
ПольшаУкраинаРеспублика КрымАлександр БутягинГосударственный ЭрмитажПроисшествияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала