Эрмитаж: Бутягин соблюдал международные нормы проведения исследований
Эрмитаж: Бутягин соблюдал международные нормы проведения исследований - РИА Новости, 11.12.2025
Эрмитаж: Бутягин соблюдал международные нормы проведения исследований
Российский археолог Александр Бутягин, задержанный в Польше, неукоснительно соблюдал установленные международные нормы проведения археологических исследований
Эрмитаж: Бутягин соблюдал международные нормы проведения исследований
Эрмитаж: Бутягин соблюдал международные нормы археологических исследований
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Российский археолог Александр Бутягин, задержанный в Польше, неукоснительно соблюдал установленные международные нормы проведения археологических исследований, сообщили в пресс-службе Эрмитажа, сотрудником которого он является.
"На протяжении всей своей профессиональной деятельности, вне зависимости от геополитических обстоятельств, А. М. Бутягин
неукоснительно соблюдал установленные международные нормы проведения археологических исследований, как юридические, так и этические. В частности, получал разрешение на проведение раскопок от государственных органов исполнительной власти (сначала Украины
, с 2014 года – Российской Федерации)", - говорится в заявлении.
Как подчеркнули в пресс-службе, все археологические выезды "оформлялись приказами по Государственному Эрмитажу
и договорами. Все находки передавались по принадлежности – в Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник".
Ранее сообщалось о задержании в Польше
известного российского ученого, представителя Эрмитажа Александра Бутягина по запросу Украины якобы за проведение незаконных археологических поисков в Крыму
.
Музей сообщил, что Бутягин – известный российский учёный, специалист по античной археологии, ответственный секретарь Археологической комиссии Эрмитажа, ассистент кафедры археологии Санкт-Петербургского государственного университета
. Он является начальником Мирмекийской экспедиции Эрмитажа (Керчь
).
"Эрмитаж исследует Мирмекий, важный центр Боспорского царства (V в. до н.э.) уже более 100 лет. Систематические раскопки античного городища были начаты в Советском союзе в 1934 году, с 1999 года экспедицию возглавляет А. М. Бутягин. Благодаря работам экспедиции удалось уточнить основные этапы истории памятника, выявить уникальность развития Мирмекия в составе Боспорского царства, а также найти большое количество археологического материала", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что Мирмекийская археологическая экспедиция Государственного Эрмитажа под руководством Бутягина совершила много ярких открытий, получивших мировую известность, в их числе – два сенсационных монетных клада, которые сегодня экспонируются в Золотой кладовой Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника в Керчи.