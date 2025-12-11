Эрмитаж находится в контакте с МИД России по ситуации с Бутягиным

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 дек - РИА Новости. Эрмитаж находится в постоянном контакте с министерством иностранных дел и делает все необходимое для разрешения ситуации с задержанием в Польше сотрудника Эрмитажа Александра Бутягина, сообщил музей.