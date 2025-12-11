Рейтинг@Mail.ru
Эрмитаж находится в контакте с МИД России по ситуации с Бутягиным
16:22 11.12.2025 (обновлено: 17:05 11.12.2025)
Эрмитаж находится в контакте с МИД России по ситуации с Бутягиным
россия, польша, в мире, александр бутягин
Россия, Польша, В мире, Александр Бутягин
Эрмитаж находится в контакте с МИД России по ситуации с Бутягиным

© Фото : РИА Новости КрымАлександр Бутягин
Александр Бутягин - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© Фото : РИА Новости Крым
Александр Бутягин. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 дек - РИА Новости. Эрмитаж находится в постоянном контакте с министерством иностранных дел и делает все необходимое для разрешения ситуации с задержанием в Польше сотрудника Эрмитажа Александра Бутягина, сообщил музей.
Ранее сообщалось о задержании известного российского ученого, представителя Эрмитажа Александра Бутягина по запросу Украины якобы за проведение незаконных археологических поисков в Крыму.
"Эрмитаж находится в постоянном контакте с министерством иностранных дел и делает всё необходимое для разрешения ситуации", - говорится в сообщении.
Музей сообщил, что Бутягин – известный российский ученый, специалист по античной археологии, ответственный секретарь Археологической комиссии Эрмитажа, ассистент кафедры археологии Санкт-Петербургского государственного университета. Он является начальником Мирмекийской экспедиции Эрмитажа (Керчь). Эрмитаж исследует Мирмекий, важный центр Боспорского царства (V в. до н.э.) уже более 100 лет. Систематические раскопки античного городища были начаты в Советском союзе в 1934 году, с 1999 года экспедицию возглавляет Бутягин. Благодаря работам экспедиции удалось уточнить основные этапы истории памятника, выявить уникальность развития Мирмекия в составе Боспорского царства, а также найти большое количество археологического материала.
Раскопки в Крыму стали основой для обвинений Бутягина
Вчера, 13:23
 
РоссияПольшаВ миреАлександр Бутягин
 
 
