В Подмосковье спасатели за считанные минуты освободили двухлетнюю девочку
16:15 11.12.2025
В Подмосковье спасатели за считанные минуты освободили двухлетнюю девочку
В Подмосковье спасатели за считанные минуты освободили двухлетнюю девочку
В Подмосковье спасатели за считанные минуты освободили двухлетнюю девочку

В подмосковном Егорьевске спасатели освободили двухлетнюю девочку из машины

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Считанные минуты понадобились подмосковным спасателям в городском округе Егорьевск, чтобы освободить из заблокированной автомашины двухлетнюю девочку, сообщает ГКУ "Мособлпожспас" в своем Telegram-канале.
"В округе Егорьевск женщина вышла из машины, ненадолго оставив внучку в салоне. Ключи - в замке зажигания. Но вдруг сработала сигнализация, автоматически блокируя все двери. В результате двухлетняя малышка оказалась в запертой ловушке, а бабушка - за стеклом, на улице", - говорится в сообщении.
На место вызова оперативно прибыли работники ПСЧ-217 "Мособлпожспас". Пока бабушка отвлекала плачущую малышку мультиками с телефона, спасатели с помощью специального инструмента за считанные минуты вскрыли дверь.
"К счастью, всё благополучно закончилось Девочка не пострадала, медицинская помощь не понадобилась", - резюмирует "Мособлпожспас".
Спасатели освободили котенка, застрявшего под обшивкой дома в Павловском Посаде - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Подмосковные спасатели освободили котенка, застрявшего под обшивкой дома
29 октября, 16:34
 
