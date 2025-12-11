Балицкий прокомментировал ситуацию с водоснабжением в Михайловском округе

Губернатор уточнил, что по причине выхода из строя глубинных насосов в ряде населенных пунктов округа водоснабжение отсутствует или подается с пониженным давлением. "Это пгт Михайловка, села Тракторное, Марьяновка, Николаевка, Новониколаевка. И мы говорим не про один и не два дня! Недели!" - подчеркнул губернатор.