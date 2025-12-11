Рейтинг@Mail.ru
Балицкий прокомментировал ситуацию с водоснабжением в Михайловском округе - РИА Новости, 11.12.2025
15:26 11.12.2025
Балицкий прокомментировал ситуацию с водоснабжением в Михайловском округе
Балицкий прокомментировал ситуацию с водоснабжением в Михайловском округе
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий назвал недопустимой ситуацию с водоснабжением в Михайловском муниципальном округе, добавив, что должностных лиц, РИА Новости, 11.12.2025
Балицкий прокомментировал ситуацию с водоснабжением в Михайловском округе

Балицкий назвал ситуацию с водоснабжением в Михайловском округе недопустимой

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий назвал недопустимой ситуацию с водоснабжением в Михайловском муниципальном округе, добавив, что должностных лиц, скрывших информацию, привлекут к ответственности.
"В Михайловском муниципальном округе сложилась недопустимая ситуация с водоснабжением… Все должностные лица, которые скрывали информацию и не приложили всех сил для восстановления водоснабжения, будут привлечены к ответственности", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
Губернатор уточнил, что по причине выхода из строя глубинных насосов в ряде населенных пунктов округа водоснабжение отсутствует или подается с пониженным давлением. "Это пгт Михайловка, села Тракторное, Марьяновка, Николаевка, Новониколаевка. И мы говорим не про один и не два дня! Недели!" - подчеркнул губернатор.
Балицкий отметил, что уже поручил региональному министерству строительства, архитектуры и ЖКХ в срочном порядке вмешаться в ситуацию с водоснабжением, привлечь к ремонтным работам аварийные бригады, а также обеспечить подвоз воды населению в необходимом объеме.
