https://ria.ru/20251211/chp-2061400390.html
Балицкий прокомментировал ситуацию с водоснабжением в Михайловском округе
Балицкий прокомментировал ситуацию с водоснабжением в Михайловском округе - РИА Новости, 11.12.2025
Балицкий прокомментировал ситуацию с водоснабжением в Михайловском округе
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий назвал недопустимой ситуацию с водоснабжением в Михайловском муниципальном округе, добавив, что должностных лиц, РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T15:26:00+03:00
2025-12-11T15:26:00+03:00
2025-12-11T15:26:00+03:00
запорожская область
евгений балицкий
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023960857_0:0:2980:1677_1920x0_80_0_0_1b2869a818bcbb43c51c94ba1d42dad2.jpg
https://ria.ru/20250712/balitskiy-2028800267.html
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023960857_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8a034c3f135ba52fd9a6629915f4b6a5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, евгений балицкий, происшествия
Запорожская область, Евгений Балицкий, Происшествия
Балицкий прокомментировал ситуацию с водоснабжением в Михайловском округе
Балицкий назвал ситуацию с водоснабжением в Михайловском округе недопустимой
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий назвал недопустимой ситуацию с водоснабжением в Михайловском муниципальном округе, добавив, что должностных лиц, скрывших информацию, привлекут к ответственности.
"В Михайловском муниципальном округе сложилась недопустимая ситуация с водоснабжением… Все должностные лица, которые скрывали информацию и не приложили всех сил для восстановления водоснабжения, будут привлечены к ответственности", - написал Балицкий
в своем Telegram-канале.
Губернатор уточнил, что по причине выхода из строя глубинных насосов в ряде населенных пунктов округа водоснабжение отсутствует или подается с пониженным давлением. "Это пгт Михайловка, села Тракторное, Марьяновка, Николаевка, Новониколаевка. И мы говорим не про один и не два дня! Недели!" - подчеркнул губернатор.
Балицкий отметил, что уже поручил региональному министерству строительства, архитектуры и ЖКХ в срочном порядке вмешаться в ситуацию с водоснабжением, привлечь к ремонтным работам аварийные бригады, а также обеспечить подвоз воды населению в необходимом объеме.