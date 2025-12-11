Жительница Омска украла 1400 лотерейных билетов и выиграла 2000 рублей

ОМСК, 11 дек - РИА Новости. Жительница Омска устроилась в лотерейный киоск, где похитила 1400 лотерейных билетов, среди которых только один оказался выигрышным на сумму более 2000 рублей, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Следователи возбудили уголовное дело о краже 1400 лотерейных билетов, в совершении которой подозревается 77-летняя работница киоска. Женщина работала в лотерейном киоске и на протяжении полутора лет систематически похищала из торгового павильона билеты, стоимостью от 30 до 1 000 рублей. В случае выигрыша женщина тратила деньги на приобретение новых билетов.

"Лишь единожды сумма выигрыша превысила 2 000 рублей. Противоправная деятельность женщины вскрылась, когда владелец киоска – 41‑летний индивидуальный предприниматель – провёл ревизию и обнаружил недостачу 1 400 билетов на сумму 336 тысяч рублей. Уличённая в краже продавец пообещала компенсировать причинённый ущерб, а затем уволилась, прекратив всякое общение с бывшим работодателем", – сообщили в пресс-службе.