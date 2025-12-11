https://ria.ru/20251211/chp-2061380628.html
Жительница Омска украла 1400 лотерейных билетов и выиграла 2000 рублей
Жительница Омска украла 1400 лотерейных билетов и выиграла 2000 рублей - РИА Новости, 11.12.2025
Жительница Омска украла 1400 лотерейных билетов и выиграла 2000 рублей
Жительница Омска устроилась в лотерейный киоск, где похитила 1400 лотерейных билетов, среди которых только один оказался выигрышным на сумму более 2000 рублей,... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T14:29:00+03:00
2025-12-11T14:29:00+03:00
2025-12-11T17:17:00+03:00
происшествия
омск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061454085_0:0:1170:658_1920x0_80_0_0_41ff3fd61c21a7f84323d47348682949.jpg
https://ria.ru/20250325/lotereya-2007176145.html
омск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061454085_293:0:1170:658_1920x0_80_0_0_89f1446ed46a0801e5374e7f68e6f996.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, омск
Жительница Омска украла 1400 лотерейных билетов и выиграла 2000 рублей
Жительница Омска украла 1400 лотерейных билетов и 1 раз выиграла 2000 рублей
ОМСК, 11 дек - РИА Новости. Жительница Омска устроилась в лотерейный киоск, где похитила 1400 лотерейных билетов, среди которых только один оказался выигрышным на сумму более 2000 рублей, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Следователи возбудили уголовное дело о краже 1400 лотерейных билетов, в совершении которой подозревается 77-летняя работница киоска. Женщина работала в лотерейном киоске и на протяжении полутора лет систематически похищала из торгового павильона билеты, стоимостью от 30 до 1 000 рублей. В случае выигрыша женщина тратила деньги на приобретение новых билетов.
"Лишь единожды сумма выигрыша превысила 2 000 рублей. Противоправная деятельность женщины вскрылась, когда владелец киоска – 41‑летний индивидуальный предприниматель – провёл ревизию и обнаружил недостачу 1 400 билетов на сумму 336 тысяч рублей. Уличённая в краже продавец пообещала компенсировать причинённый ущерб, а затем уволилась, прекратив всякое общение с бывшим работодателем", – сообщили в пресс-службе.
После этого бизнесмен обратился за помощью в полицию. Полицейские задержали пенсионерку, которая объяснила, что рассчитывала сорвать крупный куш, чтобы рассчитаться с накопившимися долгами. На данный момент омичка находится под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.